Uşak'ta 'sapık doktor' vakası: Hastasına tecavüz eden doktor tutuklandı

Uşak'ta bir eğlence merkezinde çalıştığı belirtilen Yağmur G. adlı genç kadın rahatsızlananınca Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Acil Servisten ise Covid 19 şüphesi ile Pandemi Acil Servise yönlendirildi. Pandemi Acil Serviste görevli Doktor B.Y. genç kadını muayene ettikten sonra odasına alarak serum taktırdı ve rahatlaması için hap verdi. Alkollü de olan genç kadın sabah uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gördü. Genç kadın tecavüze uğradığını fark edince kanepede uyuyan Doktoru uyandırmadan odadan ayrıldı. 21 yaşındaki genç savcılığa giderek şikayetçi oldu. Yağmur G. Alkollü olduğunu ve doktorun kendisine rahatlaması için diazen verdiğini ilacın etkisi ile de tecavüz ettiğini iddia etti.

Hastaneyi karıştıran tecavüz olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken yapılan testlerde genç kadının kanında doktorun vermiş olduğu Benzodiazepin ve alkole rastlandı.

Doktor B.Y. Polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın tamamlanması ile Savcılığa sevk edilen B.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tecavüz iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktor B.Y.'nin adı daha önce de komşularının ev ve arabalarını kundaklaması ve sokak köpeğini av tüfeği ile gündeme gelmişti.