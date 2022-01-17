Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar, perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Ocak 2022 10:44
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te yılın ilk faiz kararı açıklanacak.
Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor. Analistler, hafta genelinde yurt içinde faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız