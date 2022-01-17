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Orman yangınlarıyla mücadelede hava gücüne 'taze kan' için 2,4 milyar lira

2022 Yılı Yatırım Programı'na göre, ormancılık yatırımlarında en yüksek pay, helikopter ve yangın söndürme uçağı alımı için ayrıldı- Ağaçlandırma çalışmaları için yaklaşık 152 milyon lira kaynak aktarılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 11:59
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Orman yangınlarıyla mücadelede hava gücüne 'taze kan' için 2,4 milyar lira

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bu yıl helikopter ve yangın söndürme uçağı alımı için 2 milyar 400 milyon lira ödenek ayırdı.

AA muhabirinin, 2022 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, OGM, 2022'de helikopter ve uçak alımı, haberleşme sistemi, yangın önleme tesisi, havza rehabilitasyon çalışmaları, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı ve fidan üretimi gibi çeşitli proje faaliyetleri için 4 milyar 36 milyon 646 bin lira kaynak kullanacak.

Ayrılan kaynağın yaklaşık 2 milyar 726 milyon lirası devam eden projelerde, 1 milyar 280 milyon lirası yeni projelerde ve 30,4 milyon lirası etüt projelerinde kullanılacak.

Ormancılık yatırımlarında en yüksek payı 2,4 milyar lirayla helikopter ve uçak alımı projesi aldı. Söz konusu payın 2 milyar lirasının döner sermayeden karşılanması planlanıyor.

- Fidan üretimi için 209 milyon harcanacak

Ayrıca 60 ilde uygulanacak orman koruma ve yangınla mücadele çalışmaları kapsamında da 107 milyon lira harcama yapılacak. Söz konusu ödenek, 1250 fotokapan, 294 su tankeri, 58 havuz ve gölet, 500 kilometre yangın önleme tesisi, 250 telsiz, 30 laboratuvar cihazı, 11 kamera ve haberleşme sistemi için harcanacak.

Tüm illeri kapsayan ağaçlandırma çalışmaları için bu yıl 151 milyon 839 bin lira kaynak aktarılacak. Bu kapsamda da 9 bin hektar alanda ağaçlandırma, 51 bin hektar alanda bakım, 37 bin 310 hektar alanda rehabilitasyon ile bakım çalışmaları yapılacak.

Ormancılık alt yapısı ve üretimi makinesi alımı için de 543 milyon 872 bin lira harcama yapılması planlanıyor.

Söz konusu ödenekle 134 cihaz, 95 arazöz, 5 yangın yönetim aracı alınacak ve 7 bin kilometrelik yeni orman yolu çalışması yapılacak. Bu çalışmalar 76 ili kapsayacak.

Fidan üretimi için ise 209 milyon 500 bin lira harcama yapılacak. Bu harcamayla fidan üretiminin yanı sıra fidan söküm makinesi, 10 römork, 2 soğuk hava deposu, 43 sulama sistemi ve 4 traktör gibi çeşitli teçhizat sisteminin alımı da yapılacak.

Fidan üretimi için yapılacak ödemenin 200 milyon lirasının döner sermayeden yapılması planlanıyor.

- Erozyonla mücadele

OGM, fidan dikimi, yangınlarla mücadele ve rehabilitasyon gibi çalışmaların yanı sıra erozyonla mücadele kapsamında da çeşitli çalışmalar yapıyor.

Kurum bu yıl erozyonla mücadele ve toprak muhafazası için 150 milyon lira ödenek ayırdı. OGM, bu ödeneği 10 hektar alanda çığ kontrolü, 97 bin 150 hektar alanda erozyon kontrolü ve bakımı, 10 bin hektarda mera ıslahı ve 16 bin 370 hektar alanda yapılacak çeşitli çalışmalar için harcayacak.

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