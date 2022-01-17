Burası Sibirya değil Erzurum, termometreler eksi 33'ü gösterdi

Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.