Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Bir yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan davacı, babasının %90 oranında engelli olması, ablasının kanser olduğu, babasına bakacak kimsenin olmadığı gerekçesiyle ailesinin bulunduğu ilde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne naklen geçiş talebinde bulunmuştur.

Üniversite, davacının ikinci bir dil olarak İngilizce bildiğini, uluslararası öğrencilerin kabul ve kayıt işlemlerini yürüttüğünü, ilgilinin görevinden ayrılması halinde yerine işlemleri yapabilecek personel olmadığı gerekçesiyle muvafakat vermemiştir.

Bolu İdare Mahkemesi; Anayasamız gereğince engellilere yönelik taleplerin eşitlik ilkesine aykırı olarak değerlendirilemeyeceği, kişinin engelli babasına bakmakla yükümlü olduğu ve ablasının da kanser olduğu, tüm bu mazeretlerle birlikte yıllardır engelli ve hasta olan bireylerin yaşam çevrelerini değiştirmelerinin kendilerinden beklenemeyeceği gibi bunu yapmaları halinde tedavilerinin takip yerinin değişmesinin de olumsuz olabileceği gerekçesiyle muvafakat verilmemesine yönelik işlemin YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.

İŞTE MAHKEME KARARI