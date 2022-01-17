İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından illere göre vaka tablosunu paylaştı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Ocak 2022 12:25
1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
Vaka sayısına göre en çok artış yaşanan iller şu şekilde;
1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız