Hemşireyi darbedip aracına zarar veren 3 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli M.A, damar yolu açtığı hasta bir çocuğun yakınıyla tartıştı.

Hemşire M.A, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Şikayetinin ardından çalıştığı hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durdurulan M.A. darbedilerek aracına zarar verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, "kasten yaralama, mala zarar verme, yağma" suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şubesince yapılan açıklamada, hemşire M.A'ya yapılan saldırı kınanarak, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Sağlıkta şiddetin zaman, zemin ve kurban ayrımı yapmadan ilerleyişini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun maalesef mesleki bir realiteye dönüşmüş olması, sağlık çalışanlarını çok daha fazla endişelendirmekte, meslekten soğutmaktadır. Sorumluluk sahibi olanların, şiddet olaylarını bütüncül bir çerçevede ele alıp, çözüm üretme yoluna gitmemeleri ise ayrıca düşündürücüdür. Olay bazlı tepki ve yaklaşımlar, gündelik bir hassasiyet oluştursa da ne yazık ki meselenin kökten çözümüne katkı sağlamamaktadır. Bu noktada Sağlık Bakanlığını bir defa daha önleyici, caydırıcı ve engelleyici adımlar atmaya davet ediyoruz."

- "Çok üzücü bir olay"

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanına yönelik saldırıyı kınadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğüne dikkati çeken Gülüm, "Çok üzücü bir olay, tüm sağlık çalışanlarının moralini bozup motivasyonunu azaltan bir olay. Kendisiyle olayın ilk anından itibaren iletişime geçtik. Şu an evinde istirahat ediyor." diye konuştu.

Gece-gündüz demeden şifa dağıtmaya çalışan sağlıkçılara yapılan haksızlığı kabul etmediklerini dile getiren Gülüm, "Bu olayların en aza indirilmesi için herkesten destek bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan da daha sakin davranmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.