Kaçakçılık operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 10-16 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 48 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke, 9 bin 921 cinsel içerikli kaçak ürün, 3 bin 710 kaçak puro, 3 bin 381 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 3 bin 200 paket kaçak sigara, 1444 litre kaçak alkollü içki, 540 sahte etiket, 500 mililitre alkol aroması, 229 kilogram kaçak tütün, 90 sahte bandrol, 71 kaçak telefon, 5 imei klonlama cihazı ve 7 milyon 156 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.Operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.