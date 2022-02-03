Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Bilindiği üzere, kamu idarelerine tahsis edilen sözleşmeli personel pozisyonları "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca ilan edilmektedir. İlgili Esaslarda yer verilen düzenlemelere göre bazı pozisyonlarda doğrudan KPSS puanıyla yerleştirme yapılırken, bazılarında ise KPSS puanı sıralaması adaylar sözlü sınava tabi tutulmaktadır.

İlgili Esasların ek 2 nci maddesinde yer alan "Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilan ederler." hükmüne göre kamu kurumları tarafından hazırlanan personel alım ilan metinleri Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.

Söz konusu ilanlara baktığımızda; idarelerin bir kısmı başvuru usulü olarak adaylara şahsen/posta olarak imkan sunarken, bazıları salgın koşullarında bile şahsen başvuru almak için direnmektedir.

Halbuki, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yakın zamanlarda uygulamaya geçirilen "KARİYER KAPISI" platformu kamu kurumlarının sözleşmeli personel alım ilanlarına başvuru alınmasına inanılmaz kolaylık sağlamaktadır. Anılan sistemde, adayın KPSS puanı, mezun olduğu bölüm-program, adli sicil kayıtları ve askerlik durum bilgileri diğer platformlarla entegrasyon olduğu için adaylar sisteme ilave belge yüklememektedir.

Bu durum kişiler için büyük kolaylık sağladığı gibi kurumlardaki hataları azaltmakta ve resmi belgede sahteciliği de tamamen ortadan kaldırmaktadır. Mevcut durumda E-devletten Kariyer Kapısı hizmeti üzerinden başvuru alan kamu idarelerine baktığımızda, ne yazık ki yalnızca 39 idarenin Kariyer Kapısından hizmet sunduğu görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının görev ve yetkileri çerçevesinde dijital dönüşüm ekosistemini oluşturmak amacıyla başta kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek bunların dijital kamu hizmetlerinin tasarım ve sunum sürecine katılımı teşvik edilmesi gerektiği bir ortamda, giderek yaygınlaştırılan sözleşmeli personel alım pozisyonlarına başvurularda vatandaşlara ve idarelere kolaylık sağlaması amacıyla, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da düzenlemeye gidilerek ya da ilgili Ofis Başkanlıkları tarafından getirilecek çok basit ve hızlı bir düzenleme ile kamu idarelerinin 4-b statüsünde KPSS puanıyla atama yapacakları kadrolara başvuruları KARİYER KAPISI üzerinden almalarının zorunlu hale getirilmesinin faydalı olacağını ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre üzerine düşen bu görevi gecikmeksizin hayata geçireceklerini düşünüyoruz.