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İçişleri Bakanlığı'ndan telefon dolandırıcılarına karşı uyarı

Telefonla arayarak kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtan şahısların dolandırıcılık girişimlerine karşı İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Ocak 2022 15:24
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İçişleri Bakanlığı'ndan telefon dolandırıcılarına karşı uyarı

Dolandırıcılar, hassas durumları fırsat bilerek vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.

Her gün çok sayıda kişi, telefon dolandırıcılarından mesaj alıyor.

En yaygın dolandırma yöntemlerinden biri olan telefon dolandırıcılığında vatandaşlarla iletişime geçen dolandırıcılar, kendilerini polis, asker, savcı, hakim olarak tanıtıyor.

BAKANLIK, UYARIDA BULUNDU

İçişleri Bakanlığı, bu tür dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kısa mesaj üzerinden vatandaşlara ulaşan İçişleri Bakanlığı, kendilerini memur olarak tanıtan ve para isteyen dolandırıcılara inanılmaması gerektiğine dair bilgilendirme yaptı.

"PARA VE ALTIN İSTEYENLERE İNANMAYIN"

Bakanlığın attığı kısa mesajda,

"Telefonda kendisini polis, asker, savcı olarak tanıtıp 'Adınız FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı.' diyerek para ve altın isteyenlere inanmayın."

ifadeleri yer aldı.

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