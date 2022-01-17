Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı
Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 17:01
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, murakıp yardımcısı, maliye uzmanı, gümrük uzmanı, komiser yardımcısı doktorlar ve avukatların da bulunduğu 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Kocaeli, Samsun, Ankara, Trabzon ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız