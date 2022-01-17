Günde 5 saat mobil uygulamalara ayrılıyor
Akıllı telefonlarda geçirilen süre artıyor. Araştırmaya göre günde yaklaşık 5 saat, cep telefonu uygulamaları için ayrılıyor. Geçtiğimiz yıl mobil uygulamalar 10 ülkede 230 milyar kez indirildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 17 Ocak 2022 17:08
Mobil uygulamalar günde kaç saat kullanılıyor?
Bu sorunun cevabını bir izleme şirketi verdi. Günde yaklaşık 5 saat cep telefonu uygulamalarına ayrılıyor.
Araştırmaya göre, insanlar uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını mobil telefon uygulamalarına harcıyor.
Telefonda harcanan 5 saatlik sürede en çok sosyal medya, fotoğraf ve video uygulamalarına giriliyor.
Araştırma, Türkiye'nin de dahil olduğu 10 ülkenin mobil uygulama pazarının ortalaması baz alınarak hazırlandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız