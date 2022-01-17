Faik Öztrak: Teröristle fotoğraf çektiren milletvekili ile yan yana durmayız
CHP Sözcüsü Öztrak, PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li milletvekili Semra Güzel ile ilgili soruya, 'Elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz' açıklamasını yaptı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 17 Ocak 2022 17:17
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Öztrak toplantıda basın mensuplarının sorularını cevapladı.
PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li milletvekili Semra Güzel ile ilgili sorulan soruya, " Geçen hafta zaten tutumumuzu çok net ifade ettik. Terör kırmızı çizgimizdir diyerek gereğini yapacağımızı söylemiştik. Biz CHP olarak elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz" yanıtını verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız