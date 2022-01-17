Fatura yardımıyla ilgili sekiz soru sekiz cevap

1- Diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi bunda da gelir şartına bakılması bekleniyor. Örneğin: kömür yardımında hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden (1.417 lira) az olup olmadığına bakılıyor. Bir başka deyişle hanede 4 kişi varsa ve haneye giren para 5 bin 670 liranın altındaysa bu yardım sağlanıyor. Doğalgaz için de bu kriterin geçerli olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

2- Başvurular, Şubat ayının ikinci yarısı alınacak.

3- Bu destek için başvuruyu, diğer sosyal yardım başvuruları gibi e-Devlet üzerinden yapmak mümkün. E-Devlet üzerinden yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na giderek başvuruda bulunabilir. Bunu yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Hizmet Merkezleri'ne giderek müracaat ettiklerinde oradaki personel gerekli yönlendirmeleri yapacak.

4- Ödemeler ise mart ayının ikinci yarısından itibaren yapılmaya başlanacak.

5- Hak sahibi olan kişinin PTT Kartı'na destek ödemesi yatırılacak. Yani doğrudan doğruya kişinin hesabına yatırılacak. Kişi faturasını götürerek PTT'de bulunan hakkı ile ödemesini geri almış olacak.

6- Destek 6 aylık kış dönemini kapsayacak. Ödemeler, iki eşit taksit ile yapılacak. Buna göre taksit dönemleri ise mart ve ekim ayları olacak.

7- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, bu konu ile ilgili destek rakamları genel hatları ile ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak. Çünkü Erzurum'da ısınma ihtiyacı ile Ege'de ısınma ihtiyacı aynı değil. Buna göre; hane başına 450 lira ile 1.150 lira arası destek sağlanacak. Yıllık toplam 3 milyar liraya yakın destek öngörülüyor.

8- Burada hedef 4 milyon haneye ulaşmak. Yani kömür yardımı alan hane sayısının yaklaşık 2 katı hane bu destekten yararlanacak. Bu rakamdan yola çıkarak, doğalgaz desteğinin kömür yardımı alan hanelerin dışında kalanları da kapsayacak.

Elektrik desteği devam ediyor

Devletin 'dar gelirliye elektrik tüketim desteği' de devam ediyor. Bu destek, 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu yardımdan 2 milyondan fazla abone faydalanıyor. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde elektrik faturası yardımını alabiliyor. Başvurular ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

Kişi aşı gelir şartına dikkat

Gelir durumu bu yardımda belirleyici. Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2022 itibarıyla bu tutar 1.417 lira. Dört kişilik ailede gelir 5 bin 670 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli.

Son elektrik zammıyla birlikte artan destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 102 lira ila 205 lira arasında değişiyor. Buna göre ödeme miktarları şöyle; 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (102 lira). 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (137 lira). 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (171 lira). 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (205 lira). Ayrıca kronik rahatsızlığı nedeniyle cihaza baylı yaşayan hastalar için ise ödenen elektrik faturası desteği 200 lirayı buluyor.