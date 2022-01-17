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Rekor sayıları gören İstanbul'da pik seviye yakın mı?

İstanbul'da geçtiğimiz hafta ayaktan hasta sayılarında 3 kat artış yaşanmıştı. Kent vaka haritasında 100 bin kişide 1222,37 oranla 2. oldu. Prof. Dr. Yiğit, artış devam edecek mi? sorusuna "Pike yaklaştık gibi gözüküyor" yanıtını verdi.

Kaynak : TRT
Eklenme : 17 Ocak 2022 18:07
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Rekor sayıları gören İstanbul'da pik seviye yakın mı?

Sağlık Bakanlığı 1-7 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Haritaya göre, COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

Haftalık vaka haritasında yaşanan artışların beklenen bir durum olduğunu söyleyen İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit bu rakamı TRT Haber'e yorumladı.

Son 2 haftadır özellikle İstanbul'da vaka sayılarının yükselişte olduğunu anımsatan Prof. Dr. Özgür Yiğit, bu artışların sebebini omicronun hızlı yayılma özelliğine ve İstanbul'un yoğun bir kent olmasına bağladığını belirtti:

"Bu artışlar bekleniyordu. Normal seyrinde ilerliyor. Vakalardaki artışın nedeni, omicronun hızlı bulaşmasının sonucu diyebiliriz. İstanbul yoğun bir kent. Dolayısıyla buradaki bulaş sayısının artması da biraz da yoğun bir kent olmasına bağlı."

Vaka sayılarında yaşanan artışlarda yılbaşı kutlamalarının bir etkisi olmadığını da belirten Prof. Dr. Yiğit, vaka sayılarındaki artış devam edecek mi? sorusuna "Pike yaklaştık gibi gözüküyor" cevabını verdi.

Vaka sayılarında yaşanan yükseliş grafiğinin pike ulaşması sonrası tersine döneceğini öngörüyor.

"Ayaktan hasta sayısı geçen haftaya göre yüzde 20 azaldı"

Vaka sayılarının geçen haftaya oranla bu hafta biraz azalmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Yiğit, şöyle konuştu:

"Kendi hastanemizde de bunu görmeye başladık. Vakalar geçen haftaya oranla bu hafta biraz azalmaya başladı. Artış hızı da azalmıştı zaten. Tabii bunu birkaç gün daha takip etmek lazım ama geçen hafta gördüğümüz ayaktan hasta sayılarını şu anda görmüyoruz. Yani yüzde 20-30 azaldı. Yatan hastalarda da çok büyük bir artış yok. Yüzde 10 civarında bir artış var. Yani hala yatışlara çok fazla etkisi yok. Bence bunda aşılı olmamızın etkisi var. Bir diğer etken de omicronun çok fazla alt solunum yollarına inmemesi. Ama aşılı olmamamız bence çok önemli."

Prof. Dr. Yiğit, vakaların büyük çoğunluğunun da omicron olduğunu, diğer varyantlara çok nadir rastlandığını da sözlerine ekledi.

"Virüsün piki tamamlayıp azalmaya geçmesini bekliyoruz"

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Selmani Doğan da "Virüsün piki tamamlayıp azalmaya geçmesini bekliyoruz" dedi.

Ocak ayının başlarında poliklinik sayılarında artış yaşandığını, yaklaşık 4 bin civarı poliklinik başvurusu olduğunu belirten Doğan, "Biz de poliklinik çalışan sayılarımızı artırarak, bu artışı dengelemeye çalıştık. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren poliklinik sayılarımız yaklaşık 2 bin civarına düşmüş durumda. Ancak servis yatış hasta sayımızda bir nebze artış var. Bunun da ilerleyen süreçlerde giderek azalacağını düşünüyoruz. Virüsün pikini tamamlayıp önümüzdeki süreçte düşüşe geçeceğini ve servis yatak sayılarında önümüzdeki süreçte azalacağını tahmin ediyoruz. Polikliniğe başvurular azalmaya başladığı için önümüzdeki süreçte servis ve yoğun bakımlardaki yatış oranlarının da azalacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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