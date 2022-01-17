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Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Adem ve Havva'ya yönelik ifadeleri, bir anda gündeme oturdu. Şarkıda 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' ifadelerini kullanan Aksu'yla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır' hatırlatmasını yaptı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Ocak 2022 20:38
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Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun daha önce söylediği ancak yeniden kliplendirdiği şarkıda kullandığı ifadeler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Aksu'nun söz konusu şarkıda, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" ifadelerini kullanması, dini değerlere hakaret olarak nitelendirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Önceki günlerde, sosyal medya kullanıcıları, şarkı nedeniyle ünlü sanatçıya büyük tepki gösterdi. Dini değerlerin aşağılandığını belirten bazı kullanıcılar, özür dilenmesi gerektiğini ifade etti.

DİYANET'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Aksu'nun söz konusu şarkılarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, Aksu'ya tepki gösterilerek, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" ifadelerine yer verildi.

"GELİŞİGÜZEL TARTIŞMALARA ŞAHİT OLMAKTAYIZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Son zamanlarda İslam'ın kutlu elçileri Hz. Adem ve Hz. İsa peygamberlerimize; insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız.

"BÜTÜN İNSANLIĞIN ATALARIDIR"

Öncelikle bilinmelidir ki Hz. Adem (a.s.), ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu yönüyle vahye muhatap olmuş; akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de "halife" olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır.

"HZ. MERYEM, SEÇKİN BİR İNSANDIR"

Aynı şekilde Yüce Allah, "Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum, Adem'in durumu gibidir." (Al-i imran, 3/59) buyurarak Hz. İsa'nın yaratılışındaki ilahi kudrete ve onun mucizevi doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhit inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah'ın ezeli hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah, hem Hz. İsa'nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem'in asaletinden ve saygınlığından Kur'an-ı Kerim'de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hz. Meryem, insanlık için iman, haya ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbet anılmıştır.

"HASSASİYET GÖSTERİLMESİ ÖNEMLİDİR"

Dolayısıyla maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun, İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgari bir insani erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir.

Bu itibarla, hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insani ve ahlaki tavırdır."

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