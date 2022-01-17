Arnavutluk Başbakanı: Erdoğan dediğini yapar ve yaptığını söyler

Arnavutluk'un Laç kentinde 2019 yılında meydana gelen depremzedeler için Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim törenine katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Bugün çok güzel bir gün. Ben olabildiğince kısa konuşacağım, zira bugün herkes Arnavutluk'un dostu ve benim kıymetli dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemek istiyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilk görüşmemde yaşadığım ve hiçbir zaman unutmayacağım bir olayı anlatmak istiyorum. O dönemde ben başbakan değildim ve bana dedi ki 'Arnavutluk ve Kosova benim kalbimde bulunuyor. Arnavutlar da Türk milletinin kalbindedir. Ben senin benim kardeşim olmanı diliyorum. Fakat ben sana ancak kendi halkının saygısını kazandığında kardeşim diyeceğim' dedi. Hikayenin geri kalanı neredeyse hepiniz biliyorsunuz. Ben kendimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olarak addetmekten gurur duyuyorum. Hatta uzun zaman önce Alman bir gazeteci bir konferansta şunu sordu, 'Siz Erdoğan ile dost muşsunuz' hayır dedim, o benim dostum değil, çok büyük dostum" ifadelerine yer verdi.



Tercüman konusunda da espri yapan Rama, "Türkçeyi öğrenecek yaşım geçti. Güvenmekten başka çarem yok ama korkuyorum dediklerimi iyi tercüme ediyor mu" dedi.



Uzun zamandır Başbakanlık görevinde olduğuna da dikkat çeken Rama, bu görevde bir çok önemli insanla görüştüğünü ifade ederek, "Sizin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yakın dostluğu nereden geliyor diye soruyorlar. Bunu da komplo teorisi olarak görüyorlar. Bu bağlamda yeni Osmanlıcılık politikası, camiler, cumhurbaşkanın politikaları gibi şeyler geliyor. Benim cevabım ise basittir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dediğini yapar ve yaptığını söyler. Mevlüt bey iyi bilir ki günümüzde ve günümüzün diplomasisinde böyle bir şey kolay değil" dedi.



Başbakan Rama sözlerine bir anısıyla devam ederek, "Burada evleri ve inşaatları konuştuktan sonra Türkiye'de de deprem oldu. Orada deprem oldu diye buradaki evleri inşa etmeyeceklerini kendi derdine düşeceklerini söyleyenler oldu. Ben ise bu işin olacağını, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikisini de atlatabileceğini ve Recep Tayyip Erdoğan verdiği sözü mutlaka tutacağını söyledim. Bakın bugün buradayız. Çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.