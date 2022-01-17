Erdoğan: Arnavutluk FETÖ ile mücadelede daha somut adımlar atmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Gerek Arnavutluk gerekse Türkiye için anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum. "Gerçek dost çağırılmadan koşandır" inancıyla deprem haberini alır almaz Arnavutluk için harekete geçtik. Türk yardım ekipleri, yaraların süratle sarılması, sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla çok yoğun gayret sarf ettiler. Söz verdiğimiz gibi deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik.

FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi de değerlendirdik. Bu örgüt 15 Temmuz 2016 yılında başarısız bir darbe girişiminde bulundu. 251 vatandaşımız şehit oldu. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi, evlatlarını şehit veren ailelerimizi derinden yaralamaktadır. FETÖ ile mücadelede daha somut adımlar atılmalıdır.