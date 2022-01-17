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AK Parti'de ilk metaverse toplantısı yapıldı

AK Parti'deki ilk metaverse toplantısı, TBMM Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 19:35
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Ünal ve İleri'nin parti genel merkezindeki farklı odalardan, Elitaş'ın ise TBMM'den katıldığı toplantıda konuşan İleri, metaversenin uzun zaman önce gündeme geldiğini, gelişen teknolojilerle son dönemde popülerlik kazandığını dile getirdi.

Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve blokzincir teknolojilerinin bu ortamın yapı taşları olduğunu aktaran İleri, "Özellikle blokzincir teknolojileri ile bu dijital varlıklar veya dijital mülkiyet kavramının mümkün olduğu anlaşılmıştır ve bu bağlamda metaverse çalışmaları hız kazanmıştır." dedi.

"Bu alanın yeni başlayan bir alan ve hızla gelişecek bir alan, birçok sektörü de etkileyecek bir alan olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan İleri, bu alanda Türkiye'nin liderlik alabileceğini ve mevcudiyet gösterebileceğini kaydetti.

Metaverse ile sanal gerçeklik teknolojilerinden ürün yönetimine, ekonomisinin oluşturulmasına ve inovatif iş modellerine kadar birçok alanda çalışmalar yapılabileceğini vurgulayan İleri, AK Parti olarak bu ekosistemin önünü açmak istediklerini, bu kapsamda da ilk toplantının gerçekleştirildiğini dile getirdi.

- "Kripto varlıklarla ilgili yapılacak yasal düzenleme konusunu konuştuk"

Mahir Ünal ise farklı ortamlardan katılımcılarla siyasi alandaki ilk toplantının gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Fiziki coğrafyanın ortadan kalktığı ve internet coğrafyasında farklı şehirlerden, farklı ülkelerden insanların bir gözlük aracılığı ile ortak bir platformda buluşup rahat bir şekilde toplantılarını yapabilecekleri bir ortam." diye konuştu.

Toplantının içeriğine dair bilgi veren Ünal, "Tabii bu dijital dönüşümün bir sonucu olarak bu alanda yapılması gereken hem finans anlamında hem hukuk anlamında ciddi regülasyonlar gerekiyor. Biz toplantıda bunları da değerlendirdik. Bugün özellikle kripto varlıklarla ilgili yapılacak yasal düzenleme konusunu konuştuk." ifadelerini kullandı.

Elitaş ise AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının Türkiye'de siyasi alanda bir ilke imza attığını bildirdi.

Sanal alemden ayrı kalmanın mümkün olmadığını kaydeden Elitaş, "Metaverse üzerinden yapılacak toplantıların ileride daha hızlı bir şekilde geliştirilip hayatımızın önemli bir parçası haline geleceği kanaatindeyim." diye konuştu.

- "Yasal düzenlemenin değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik"

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ömer İleri, AK Parti olarak dijitalin siyasetini yaptıklarını, dijital gelişmeleri siyasetin konusu haline getirdiklerini belirtti.

Dijital ve teknolojik gelişmelerin sadece teknik boyutunun olmadığını, aynı zamanda hukuki, ekonomik ve toplumsal boyutlarının bulunduğunu ve bunların da siyaseti ilgilendirdiğini kaydeden İleri, "Biz AK Parti olarak kripto varlıklardan tutun sosyal medya mecralarına kadar birçok alanda politika geliştirmeye, gerek vatandaşımızı koruyacak ama aynı zamanda Türkiye'deki inovasyon gücünü ortaya çıkartacak açık mevzuatlar ortaya koymaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İleri, metaverse toplantıda kripto varlıklar üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Mahir Ünal ise "Bugün biz bu ilk toplantıda kripto varlıklarla ilgili yaptığımız yasal düzenlemenin aynı zamanda bir değerlendirme toplantısını da gerçekleştirdik. Bu açıdan son derece faydalı oldu." dedi.

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