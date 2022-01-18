Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıta ekiplerine kızarak, üzerine benzin döküp kendini yakan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'da boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen Marmaris
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine kızarak kendini yakan 63 yaşındaki Süleyman
Ekici, yaşamını yitirdi.
Vücudunda 2. ve 3. derecede yanıklar oluşan Ekici, dün ilk tedavinin ardından
hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edilerek
tedavi altına alındı. 2 çocuğu olduğu belirtilen Ekici'nin bugün sabaha karşı
hayatını kaybettiği öğrenildi.
'Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz'
Öte yandan dün yaşanan olayın ardından 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesi
alındı. Ekici ile zabıta ekipleri arasında geçen konuşmaların bölgedeki bir
kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde,
Ekici'nin zabıta ekiplerine "Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle
olmaz" dediği duyuldu.
Ne olmuştu?
Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce boş araziye gelerek kömür satışı yapan Süleyman Ekici'yi çuvalları kaldırması için uyardı.
Dün yine öğleden sonra boş araziye gelen zabıta ekipleri, Ekici'yi bir kez
daha uyararak çuvalları kaldırmasını istedi. Çıkan tartışmanın ardından Ekici,
aracından aldığı ve içerisinde benzin olan bidonu üzerine dökerek, çakmakla
ateşe verdi. Yanan Ekici, acıyla koşmaya başladı. Bu sırada bir kişi, Ekici'nin
üzerine su döküp, battaniye de sararak alevleri söndürdü. İhbarla olay yerine
sağlık ekipleri, Ekici'yi ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Ekici'nin sabaha karşı hayatını kaybettiği bilgisi geldi.