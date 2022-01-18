Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti

Muğla'da boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine kızarak kendini yakan 63 yaşındaki Süleyman Ekici, yaşamını yitirdi.



Vücudunda 2. ve 3. derecede yanıklar oluşan Ekici, dün ilk tedavinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 2 çocuğu olduğu belirtilen Ekici'nin bugün sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.



'Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz'



Öte yandan dün yaşanan olayın ardından 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesi alındı. Ekici ile zabıta ekipleri arasında geçen konuşmaların bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Ekici'nin zabıta ekiplerine "Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz" dediği duyuldu.



Ne olmuştu?



Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce boş araziye gelerek kömür satışı yapan Süleyman Ekici'yi çuvalları kaldırması için uyardı.

Dün yine öğleden sonra boş araziye gelen zabıta ekipleri, Ekici'yi bir kez daha uyararak çuvalları kaldırmasını istedi. Çıkan tartışmanın ardından Ekici, aracından aldığı ve içerisinde benzin olan bidonu üzerine dökerek, çakmakla ateşe verdi. Yanan Ekici, acıyla koşmaya başladı. Bu sırada bir kişi, Ekici'nin üzerine su döküp, battaniye de sararak alevleri söndürdü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, Ekici'yi ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ekici'nin sabaha karşı hayatını kaybettiği bilgisi geldi.

