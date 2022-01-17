Talip Geylan: Türk Eğitim-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz

Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Dört ilde eğitime bir kez daha ara verildi
Dört ilde eğitime bir kez daha ara verildi
Vaka sayıları açıklandı: 64 bin 935 yeni vaka
Vaka sayıları açıklandı: 64 bin 935 yeni vaka
'Otomobil satışları noter yerine e-Devlet üzerinden yapılsın'
'Otomobil satışları noter yerine e-Devlet üzerinden yapılsın'
57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı! İşte yeni sahibi
57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı! İşte yeni sahibi
Fatura yardımıyla ilgili sekiz soru sekiz cevap
Fatura yardımıyla ilgili sekiz soru sekiz cevap
Hamile hemşireye saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi
Hamile hemşireye saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi
Dönemin son ders zili cuma günü çalacak
Dönemin son ders zili cuma günü çalacak
EPDK duyurdu: İşte elektrikte kademeli fiyat tarifesi
EPDK duyurdu: İşte elektrikte kademeli fiyat tarifesi
İçişleri Bakanlığı'ndan telefon dolandırıcılarına karşı uyarı
İçişleri Bakanlığı'ndan telefon dolandırıcılarına karşı uyarı
Merkez Bankası uygulamayı erteledi! Kur korumalı hesaplar için yeni karar
Merkez Bankası uygulamayı erteledi! Kur korumalı hesaplar için yeni karar
Kolay yoldan para kazanmak isteyen genci 70 bin lira dolandırdılar
Kolay yoldan para kazanmak isteyen genci 70 bin lira dolandırdılar
Nişana katılan 91 kişi yemekten zehirlendi
Nişana katılan 91 kişi yemekten zehirlendi
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Ak Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu: EYT'lilere 2022'de müjde verilecek
Ak Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu: EYT'lilere 2022'de müjde verilecek
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak?
AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak?
AÖF sınav sonuçları açıklandı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Asgari ücretli 'memurdan' daha yüksek emekli maaşı alacak!
Asgari ücretli 'memurdan' daha yüksek emekli maaşı alacak!
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi
İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi
Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme
Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme
Kiralar çıldırttı, ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Kiralar çıldırttı, ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde 3 önemli başlık var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde 3 önemli başlık var
Polis, öğretmen ve din görevlisinin maaşı 1.150 TL artacak
Polis, öğretmen ve din görevlisinin maaşı 1.150 TL artacak
5 Kamu Kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atamadan rahatsız
MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atamadan rahatsız
11 ilde eğitime kar engeli
11 ilde eğitime kar engeli
Denizli'de bir seyyar satıcı, iki doktoru rehin alıp tehdit etti
Denizli'de bir seyyar satıcı, iki doktoru rehin alıp tehdit etti
Erdoğan: Meclisimizde teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum
Erdoğan: Meclisimizde teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Talip Geylan: Türk Eğitim-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 20:42
Yazdır
Talip Geylan: Türk Eğitim-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz

Türk Eğitim-Sen Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim ve İstişare Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bir milletvekilinin kamuoyuna yansıyan fotoğraflarına tepki gösterdi. Geylan, bu ve bunun gibi müptezellerin fezlekelerinin TBMM'ye getirilmesini isteyerek, "Teröristin kucağından inip, TBMM kürsüsüne çıkmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Genel Başkan şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz birkaç gündür medyada gündem oluyor. Bir sözde milletvekilinin bir militanla fotoğrafları yayınlanıyor. Şunu çok net ifade ediyorum: Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz. 40 yıldır canımıza kastettiler, milyarlarca dolarlık maddi kaynağımızı heder ettiler. Neredeyse bu ülkede bölücü PKK teröründen dolayı şehidi olmayan köy kalmadı. Artık yeter! Teröristin kucağından inip, TBMM kürsüsüne çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Hiçbir terörist unsuru beslemek zorunda değiliz. Beklentimiz şudur: Bu müptezelin ve bunun gibilerin fezlekeleri TBMM'ye getirilmeli ve milletin vekili olanlar da gereğini yapmalıdır. Parti görünümlü terörist örgütte bir an önce kapatılmalıdır. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in kanaati, duruşu, tavrı budur."

"Bu iş Arap baharına benzemez"

Kazakistan'da yaşanan olaylara da değinen Geylan, "Kardeş ülke Kazakistan'ın dün olduğu gibi, bugün ve yarın da yanındayız. Yaşananların sadece akaryakıt zammına tepkiden ibaret olmadığı çok açık görülmüştür. Bu noktada Kazakistanlı soydaşlarımızın dirayetli durmasını istiyoruz. 2022 yılı Türk baharı olacak diye ümit eden gaflet ve ihanet unsurları şunu bilsinler ki, bu iş Arap baharına benzemez. Türk milletini başkalarıyla karıştırmayın. Tarihte defalarca olduğu gibi yine bertaraf olacaksınız. Binlerce yıllık devlet geleneği olan aziz milletimizi kabile devletleriyle bir tutmayın. Emperyalizm ve onun uşakları 15 Temmuz 2016'da denediler ve Türk milletinin yumruğunu kafalarına yediler. Bundan sonra da hem ülkemizde hem de Türk Cumhuriyetlerinde farklı amaçlarla çok uluslu projelere, operasyonlara piyonluk, uşaklık edenlere sesleniyoruz: Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen'in geleneği 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığı gibi bundan sonra da devlete, vatana, millete, canıyla, malıyla, gövdesiyle, başıyla, duasıyla dik durmaya devam edecek" sözlerine yer verdi.

Genel Başkan Geylan'ın konuşmasının ardından "Dünya Dili Türkçe" kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim ve İstişare Toplantısı, 15 Ocak 2022 Cumartesi saat 20.00'da Genel Başkan Talip Geylan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
TOF: Otobüs biletlerine yüzde 20-30 zam talep ediyoruz
TOF: Otobüs biletlerine yüzde 20-30 zam talep ediyoruz
Hekimler yoksul maaşı istiyor
Hekimler yoksul maaşı istiyor
Vatandaş otomobil almayı unutacak
Vatandaş otomobil almayı unutacak
2022'de çip krizi devam edecek mi?
2022'de çip krizi devam edecek mi?
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Şeref Sağıroğlu oldu
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Şeref Sağıroğlu oldu
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına Eyup Aksu yeniden seçildi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına Eyup Aksu yeniden seçildi

Bu Habere Tepkiniz

Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir

Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir

Daha önceki yazılarımızda öğretmen alımında yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm getirilmesi gerektiğini detaylarıyla açıklamaya çalışmıştık. Ancak muhalefetin sınavda yaşananları gündeme taşıması acilen bu konunun çözüme kavuşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştay Başkanlığı 1965 yılından bugüne kadar vermiş olduğu tüm içtihadı birleştirme kararlarını web sitesinden yayımladı
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!

Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=179-dan-baslayan-faizle-ihtiyac-kredisi_adv1344
AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek

AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek

Anayasa Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde deniz üsteğmen olarak görev yapmakta iken tutuklanan üsteğmenin, tutukluluk süresince maaştan yapılan kesintilere faiz ödenmemesini hak ihlali saydı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay: Memuriyetten çıkarmada kanaat esas alınamaz

Danıştay: Memuriyetten çıkarmada kanaat esas alınamaz

Danıştay 12. Dairesi, duyuma dayalı ifadeler dikkate alınarak meslekten atılan vaize ilişkin olarak davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?

Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?

Danıştay son noktayı koydu. Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanamaz
Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!

Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanınca "büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanının Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam edeceğine" ilişkin kuralı Anayasaya uygun bularak iptal istemini reddetti.
Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Danıştay Onikinci Dairesi, müstafi sayılan memur hakkında açılan soruşturmada göreve gelmediğine dair tutanakta imzası bulunan kişilerin ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle işlemi karar düzeltme aşamasında bozdu!
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kaymakamlıkça verilen bir görevi yerine getirmek üzere gittiği bankada yüzüne dosya fırlatılarak 'al kararı buradan defol git' sözüne muhatap memura, hakaret suçunun oluştuğuna karar verdi.
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı

Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı

İtalyan polisi, ülkedeki barlara ve restoranlara girebilmek ve toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri için aşı karşıtlarına aşı yapıyormuş gibi yaparak 'Kovid sertifikası' veren bir hemşireyi tutukladı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Otomotiv devlerinin elektrikli araç takvimleri

Otomotiv devlerinin elektrikli araç takvimleri

Otomobillerin küresel ısınma ile mücadele kapsamında elektrikli modellere geçiş planları, otomotiv dünyasının gelecek planlarını oluşturuyor.