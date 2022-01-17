Yurt dışında görevli personele kira katkısı belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele verilecek kira katkı tutarını belirledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Ocak 2022 21:20
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 657 ve 926 sayılı Kanunlar uyarınca yurt dışı kadrolara
sürekli görevle atanan personele verilecek kira katkı tutarını belirledi.
Buna göre konutun aylık kira bedelinin, bu personel verilen net ödemelerin
yüzde 25'ini aşması ve yüzde 50'sinin altında kalması halinde, aylık net kira
bedelinin personelin net ödemelerinin yüzde 25'ini aşan kısmının %80'inin hesaplanması
suretiyle bulunacak tutar, kira katkısı olarak ödenecektir.
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