Taşımacılık işi sonlandırılan otobüs firmasından İBB'ye tepki

Sultanahmet Meydanı'nda turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firması çalışanları ile UKOME kararı gereği bölgeyi terk etmeleri yönünde kendilerini uyaran İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında dünkü arbedenin ardından, bugün hem özel firmanın hem de İBB'ye bağlı İstanbul Ulaşım AŞ otobüslerinin faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü.

Sultanahmet Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan otobüs firması avukatı Abide Gülel Birsen, "İBB'nin zabıta ekipleriyle çalışanlara saldırdığını ve araçlarını hukuksuz şekilde çektiğini" iddia etti.

İBB'nin 2021 yılı Temmuz ayı UKOME kararına dayanarak hareket ettiğini savunan Birsen, "İhalesiz şekilde aldıkları otobüslerini bizim otobüslere benzer şekilde giydirip Sultanahmet Meydanı'na getirdiler. Broşürlerimizi bire bir taklit ederek bizim fiyatlandırmamızla satış yaptılar. Kamu gücü kullanılarak ruhsatlarımız iptal ediliyor." dedi.

Hem taşımacılık hakları hem de çalışanların uğradığı fiziksel saldırı için hukuki yollara başvurduklarını anlatan Birsen, İBB'nin Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) yetki belgesi bulunmadan çalıştığını öne sürdü.

- Firmadan "rekabete aykırı hareket" iddiası

Firmadan yapılan yazılı açıklamada da sözleşmede, tarafların kusuru olmayan mücbir sebep durumunda sözleşmenin revize edilmesi gerektiğinin yer aldığı aktarıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle firmanın 2020 yılından bu yana gelirlerinden mahrum kaldığının belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Firmamız da bu kapsamda, hem İBB'ye ödemesi gereken bedellerle ilgili uyarlama hem de mücbir hal dikkate alınarak, yaşanan kayıpların telafisi için sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunmuştur. Nisan 2020 tarihinde, idare tarafından pandemi ortadan kalkıncaya kadar geçecek zamanın, sözleşmenin sonuna eklenmesinin kabul edildiğine dair yanıt verilmiştir. İBB yönetiminden bazı kişiler faaliyetlerimizi durdurmamız gerektiği, aynı operasyonu kendilerinin kuracağı bir şirket ile devam ettireceklerini beyan ettiler. İhaleden kaynaklı imtiyaz hakkımızı ve sözleşmeden kaynaklı haklarımızı beyan ettikten sonra ise sorun yaşamaya başladık."

Açıklamada, İBB'den önce yeni bir açık ihale yapılacağının duyurulduğu, sonra ise ihalesiz olarak İETT'nin bakım hizmeti aldığı bir firmadan otobüsler temin edilerek rekabete aykırı faaliyete başlandığı öne sürüldü.

Açıklamada, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve Ulaşım AŞ Genel Müdürü Tarık Safi hakkında savcılığa şikayette bulunulduğu belirtilen açıklamada, "İBB yetkililerinin, elimizde 2020'de kendilerinin vermiş olduğu 'pandemi sona erene kadar devam' kararına rağmen, sonra keyfi bir şekilde fikir değiştirerek, mahkeme süreci de devam eden bir konuda, zabıta kolluğunun bu kadar aleni ve hukuksuz bir şekilde, bir ticari şirket ve operasyona çökme duygusu yaratacak şiddet görüntüleri eşliğinde kullanılmasını reddediyor ve kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Sultanahmet Meydanı'nda arbede yaşanmıştı

İstanbul'da turistik taşımacılık hizmet yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Ulaşım AŞ'ye devredilen özel firmanın çalışanları ile zabıta görevlileri arasında dün arbede yaşanmıştı. Firma çalışanlarından bazıları, arbede sırasında darbedildikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

İBB de turistik taşımacılık yapan özel firma ile İETT arasındaki sözleşmenin 1 Temmuz 2021'de dolduğu, turistik taşımacılık hizmet yetkisinin de Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla İstanbul Ulaşım AŞ'ye verildiğini açıklamıştı. İBB, yetkisiz şekilde taşımacılık faaliyeti yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle firma hakkında tutanak tutulduğu ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.