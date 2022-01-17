Muğla'da kış ortasında orman yangını
Muğla'nın Yatağan ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 22:54
Yatağan kırsal Kafaca Mahallesi Kaplancık mevkiinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangını sonrası bölgeye Orman ve Büyükşehir ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız