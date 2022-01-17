Burası Sibirya değil Erzurum, termometreler eksi 33'ü gösterdi
Erzurum'un merkezi dün gece saatlerinde sıfırın altında 24 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle kentte araçlar, kapı kilitleri, şadırvanlar ve otobüs durakları buz kesti. Bölgede en düşük sıcaklık ise Erzurum'un Tekman ilçesinde eksi 33 derece olarak ölçüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 23:23
Doğu Anadolu Bölgesinde Sibirya soğukları etkili oluyor. Bölge genelinde her
geçen gün düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Erzurum'da
gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyi görürken, kentte
her şey buz kesti. Sabah araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar uzun uğraşlar
verirken, araç camları, şadırvanlar ve kapı kilitleri buzla kaplandı. Çatılarda
ise dev buz sarkıtları oluştu.
Bölge genelinde dün gece hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 33, Kars'ta 27, Erzurum'da 24, Ardahan'da 16, Bayburt'ta 16, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 7 derece olarak ölçüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız