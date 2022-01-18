18 Ocak 2022'den önem gündem başlıkları
18 Ocak 2022'den önem gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.
(Ankara/20.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısına katılacak.
(Antalya/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler'de Tuna Eğitim Vadisi temel atma törenine katılacak.
(İstanbul/11.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği'ni ziyaret edecek.
(Ankara/10.30)
4- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.
(TBMM/12.30/10.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları, çevrim içi devam edecek.
(Davos)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için düzenlediği "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu", Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/18.30)
2- Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesi başlayacak; Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçları yapılacak.
(Gaziantep/17.00/Konya/İstanbul/20.00)
3- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/14.30)
4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin play-in ikinci maçlarında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibini; Darüşşafaka da İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımını konuk edecek.
(İzmir/İstanbul/20.00)
5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasından ertelenen Semt77 Yalovaspor-Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.
(Yalova/18.00/İstanbul/20.15)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı yapılacak.
(İstanbul/14.00)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından ertelenen Üsküdar Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçı yapılacak.
(İstanbul/13.00)
8- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvasına Avustralya Açık'a ana tablo 1. tur maçlarıyla devam edilecek.
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