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'Nerede kalmıştık' diyen 21 bin kadın eğitim için koştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve AK Parti Kadın Kolları tarafından yürütülen 'Nerede Kalmıştık' projesi ile eğitimini yarıda bırakmış 21 bin 176 kadın, diploma almak için başvuruda bulundu

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 18 Ocak 2022 07:29
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'Nerede kalmıştık' diyen 21 bin kadın eğitim için koştu

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, lise eğitimini yarıda bırakmış veya liseye hiç başlayamamış kadınların lise diplomalarını almalarını amaçlayan proje ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 21 bin 176 kadından 17 bin 161'inin lise, 3 bin 715'inin ise ortaokul eğitimini tamamlamak için başvurduğunu söyleyen Ayşe Keşir "Projeyi dört yıl boyunca yürüteceğiz. Bu süreçte her gittiğimiz yerde bunu anlatmaya devam edeceğiz. Onun için önümüzdeki eğitim yılında bu sayının daha çok artmasını bekliyoruz" dedi.

ORGANİZASYONU TEŞKİLAT YAPACAK

Bazı kadınların temel dersler almak istediğini ve teşkilatların bu konuda kadınlara yardım edeceğini ifade eden Keşir "Halk Eğitim Merkezlerinin bir uygulaması var. 12 kişi bir araya gelip 'Biz bu konuda kurs almak istiyoruz' dediğinde Halk Eğitim Merkezleri size o kursu açmak zorunda. Teşkilatlarımız, kadınların almak istediği kurslar için o bölgede sayıları tamamlayarak, Halk Eğitim Merkezlerinde sınıf açmalarını sağlayacak. Organizasyonu yapacaklar" diye konuştu.

"KADINLARI HEYECANLANDIRDI"

Eğitimini yarıda bırakmanın kadınlara acı verdiğini dile getiren Ayşe Keşir şunları aktardı: Bunu sahada gördük. Dört yıl içinde mezunlarımız olacak. Beni aslında orası heyecanlandırıyor. Kadınların mezun olduğunu görmek ve onlara üniversite hayali kurdurmak istiyoruz. Bir kadın gayret ederse dört yıllık okulu bir buçuk yıl içinde de bitebilir. Verdiğimiz mezun sayısı çok önemli. Çünkü mezun olan kadınlar üniversite sınavına da girebilir. Biz 'İçinde ukde olarak kalmasın' sözleriyle yola çıktık. Uzatacağımız elin havada kalmayacağına emindik. Basında çok fazla gören kadınlar olmuş. Çok sayıda telefon aldık. Kadınlar 'Ben de liseyi bitireceğim. Nereye başvurmam gerekiyor?' diye çok sordu. Bu proje, kadınları heyecanlandırdı ve motive etti.

EBRU KARATOSUN

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