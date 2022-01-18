Altın fiyatlarında FED baskısı kalkıyor

Türkiye'de yastık altında '5 bin ton altının' bulunduğu tahmin ediliyor. 2021 yıl sonu verilerine göre de bankalardaki "kıymetli maden depo hesaplarında" (yani altın hesaplarında) 107 milyar 610 milyon TL bulunuyor. Yastık altı rakam net olmasa da eldeki veriler, alışkanlıklar, eğilimler ve algılara göre; Türk halkının en klasik ve vazgeçemediği yatırım aracının "altın" olduğu da bir gerçek... Özellikle son yıllarda yaşanan hızlı yükseliş hareketleri, altın yatırımcısını enflasyon karşısında başarıyla korudu. 2020 yılını 454 TL seviyesinden tamamlayan gram altın, 31 Aralık 2021'de 779,60 TL'den kapandı. Geçen sene yaklaşık yüzde 72 değer kazanan gram altın, böylece yüzde 36 olarak açıklanan enflasyon oranının da tam iki kat üzerinde kazanç sağladı. (Bu arada geçen yılın son ayında 1.062,70 TL ile rekor seviyenin görüldüğünü de hatırlatalım.)

Bu haftanın ilk işlem gününde (saat 12.00 itibarıyla) gram altın fiyatları 787-802 TL arasında kısa vadeli yatay seyrine devam ediyor. Şimdi gelinen noktada herkes merak ediyor; altın fiyatları bundan sonra ne olacak? Çünkü çok hızlı yükselişler yaşandı, "Acaba daha fazla yükselir mi?", "Buralardan alsam kazanır mıyım?", "Elimdeki altınları tutayım mı" soruları eksik olmuyor. Bir de parasının değerini korumak isteyenler, altın borcu olanlar, düğün yapacaklar var... Yani neredeyse herkes "altın sorunun, altın cevabını" arıyor.

Orta-uzun vadeli düşüş trendi ile kısa vadeli yükseliş trendi buluşuyor. 3 ve 4. sıradaki kesik mavi çizgiler, 'ons'un FED baskısını karşıladığı bölge... 1 ve 2. sıradaki kesik mavi çizgiler ise "yukarı kırılma" haline ilk hedef bölgeleri olarak öne çıkıyor.

Bilindiği gibi gram altın fiyatları hem dolar kurundan hem de küresel değer olan 'ons'taki hareketlerden etkileniyor. Son dönemde hükümetin aldığı "kur korumalı TL hesap" tedbirleriyle, "dolara yönelim hızı"nın önü kesildi. Kurun, kısa vadeli hareketlerinde 14 TL'nin üzerinde tutunamadığı görülüyor. Aşağıda ise kabaca 11-12 TL bandında bir destek bölgesi oluşmuş durumda... Eğer dolar bu yatay bant içinde hareket edecekse, altın fiyatlarının geleceği hakkında "ons" tarafına bakmanın da zamanı gelmiş demektir. Özellikle dikkatimi çeken bir takım gelişmeler yaşanıyor 'ons'ta... Şimdi onları paylaşıyorum:

ZİRVE 2.121 DOLARDA

> 2020 yılının Ağustos ayında altının onsu, 2.121,70 dolar ile zirve noktasını görmüş, o günden sonra bir düşüş trendi içinde hareket etmiş.

> Bugüne kadar gelen süreçte ons fiyatları, Mart 2021'de iki defa 1.686-1.687 dolar desteğinden yukarı tepki vermiş. O tarihten sonra da sadece bir defa, Ağustos 2021'de bu bölgelere uğramış ve 1.680'i görüp yukarı dönmüş.

> 2020 zirvesinin ardından "alçalan tepeler" şeklinde gelişen düşüş trendi içinde; Ocak 2021'de 1.979,90 dolar, Mayıs 2021'de 1.922,80 dolar, Kasım 2021'de de 1.881,90 dolar tepeleri oluşmuş.

> Ons grafiğine bakıldığında, Nisan 2021'den beri 1.750 doların altında bir fiyatlama görülmemiş. Bu çok önemli bir gösterge. Çünkü bugün ons fiyatı (dün saat 12.00 itibarıyla) 1.820 dolara yakın seyrediyor. Geride kalan yaklaşık 8 aylık süreçte onsta 1.750-1.760 bölgesi, çok sağlam bir destek vazifesi görmüş. Yani fiyatlar bu destek noktasının sadece yüzde 4 üzerinde seyrediyor. Oldukça "primsiz" gözüküyor.

PRİMSİZLİĞİN SEBEBİ

> Bu primsizliğin tabii ki önemli bir sebebi var; o da ABD faizleri (ve ABD Merkez Bankasının faiz artış beklentileri) ile ons arasındaki ters kolerasyon... "Dolar güçlenecekse ve dolarda faiz artışları yaşanacaksa, altının ons fiyatı geriler" şeklindeki iktisat teorisi aylardır çalışıyor. (Aralık ortasında 1,38'de bulunan ABD 10 yıllık faizleri, dün 1,79'a kadar yükselmiş durumda)

> ABD faizlerinin seyri ise ABD enflasyonu ile ilgili. Ülkede son açıklanan enflasyon rakamı yüzde 7 ile beklentilere paralel gelse de, aylardır yüksek seyrediyor ve son 39 yılın zirvelerinde geziniyor ve aylardır FED "faiz artıracağım" diye bağırıyor. Üstelik buna yönelik bir takvim de açıklamış durumda, 2022'de en az 3 faiz artışı bekleniyor. Bunun ilkinin, mart ayındaki toplantıda gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

> ABD Merkez Bankasının "öngörülebilir" olarak bu süreci iyi yönetmesi, ons tarafında da "FED'e dair şahin beklentilerin belli bir bölge içinde fiyatlanmasına" sebep oluyor.

> 'Ons'ta bu metanetli bölge, 1.680-1.840 arasında oluşmuş gibi görünüyor. Dün itibarıyla bulunulan 1.820-1.825 dolar bölgesi ise, 2020 Ağustos'tan bu yana süregelen düşüş trendinde "bir kırılma bölgesine" yaklaşıldığının habercisi...

> Şayet ons altında 1.820-1.825 dolar direnci yukarı yönlü kırılırsa ve bu bölge üzerinde haftalık kapanış gerçekleşirse; ilk etapta 1.840-1.882 dolar bandı hedef olabilecek.

> FED'den 'ons' aleyhine gelişebilecek 'daha şahin' açılamalar gelirse; bu durumda 1.750-1.760 dolar desteğinin üzerinde tutunmak bir defa daha önemli olacak.

Piyasalarda çok zaman "beklentiler önceden satın alınır, gerçekleşince de baskı ortadan kalkar." Mart ayına kadar geçecek süreçte FED'in yol haritasının daha da netleşeceğini dikkate alırsak, 'ons' tarafında da "mevcut şartlar altında" bir rahatlama yaşanması muhtemel gibi görünebilir. Gram altın da buradan payına düşeni alabilir.

(Gram altın, dolara bağlı olarak da hareket ettiği için; kurda 13,16-12,90 kısa vadeli destek seviyeleri önemli. Dolarda da FED beklentisinin ağırlığının hafiflemesi, ABD para biriminde bir miktar zayıflamayı gündeme getirebilir. Bu durumda (dün saat 12.00 itibarıyla 790 TL civarında bulunan) gram altında, 750-760 desteğine doğru geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir.)

ÖMER FARUK BİNGÖL