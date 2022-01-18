Yunanistan sınırında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 4 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 09:02
Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan FETÖ şüphelileri M.T, Z.Y, Y.T. ve L.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine getirilen 4 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız