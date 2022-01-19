Kayseri'de ihraç kamu görevlilerine FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 19:31
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilere yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız