Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
Haftaya 13,54 liradan başlayan dolar dün 13,40 liranın altını görmüştü. Bugün yeniden yükselen dolar 13,58 TL'den günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 17:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,4300
|13,4320
|13,5860
|13,5880
|Avro
|15,3200
|15,3220
|15,4530
|15,4550
|Sterlin
|18,3600
|18,3620
|18,4900
|18,4920
|İsviçre Frangı
|14,7100
|14,7120
|14,8570
|14,8590
|ANKARA
|ABD Doları
|13,4020
|13,4620
|13,5580
|13,6180
|Avro
|15,2820
|15,3520
|15,4150
|15,4850
|Sterlin
|18,2620
|18,4620
|18,3920
|18,5920