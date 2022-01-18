Gazilik madalyası vefat ettikten 30 yıl sonra geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, Kahramanmaraş'tan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 20 gaziye Milli Mücadele Madalyası ve Beratı'nı gönderdi. Madalyalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, şehit ve gazilere minnet duyduklarını belirterek, "Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillerimize rehberlik edeceklerdir. Devletimiz, gazilerimiz için her türlü imkanları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atmaya da devam edecektir" dedi

GAZİLER KIBRIS'A GÖNDERİLECEK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, şehit ve gazilerin haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini söyledi. Güngör, "Ama bu tip madalya gibi şeylerle onlara bir nebze olsun borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Buradaki Kıbrıs gazilerimizin bizden bir talebi vardı. Ötelemiştik, artık buna bir tarih koyalım, bu madalyaları seyahatle de taçlandıralım. Şubat ayı sonuna kadar bu gazilerimizi Kıbrıs'a götürüp getirelim" diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da şehitlik ve gazilik makamının, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk Milleti için ulaşılabilecek en yüce makamlar olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Tarih boyunca hür yaşamış Türk milleti, işgal ve esarete alışık olmayan büyük bir millettir. Bu nedenle birçok Türk insanı şehit ve gazilik onuruna ulaşmıştır. Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarıiftiharı, vatanseverliğin ise yaşayan abideleridir"

Konuşmaların ardından törene katılan gazilerin madalyaları verildi. Gazilere, madalyaları Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu tarafından verildi.

'EŞİMİN ŞEREF MADALYASINI ALDIM'

Törende, vefat eden gazilerin madalyalarını eşleri ve çocukları aldı. Fatma Tanrıverdi de 30 yıl önce elektrik akımına kapılarak vefat eden Kıbrıs gazisi eşi Arif Tanrıverdi'nin madalyasını aldı. Çok duygulu bir gün yaşadığını belirten Fatma Tanrıverdi, eşinin Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığında yeni evli olduklarını hatırlatarak, "30 yıl önce vefat eden eşimin madalyasını aldım. Salona girer girmez çok duygulandım. Eşim Kıbrıs'a gittiğinde yeni evliydik ve kızımız henüz 2 aylıktı. Bugün de madalyamızı aldık, Allah hayırlı uğurlu etsin" diye konuştu. Annesini yanız bırakmayan Emiş Dağlı da çok mutlu olduğunu ve babasıyla gurur duyduğunu ifade etti.