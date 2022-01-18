Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 10:33
MSB'den yapılan açıklamada, Edirne'de görevli Hudut Kartalları, ülkeden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.
Bu kişilerden 4'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Bosnaköy köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.G'yi yakaladı.
Terör örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız