Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayıyım, niye Ekrem'e destek vereyim?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrının ardından ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Muharrem İnce'nin "Ver İstanbul'u Türkiye'yi al" sözü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek diye yorumlandı. İnce ile İmamoğlu'nun temas kurdukları ve görüştükleri ileri sürüldü. Bu iddialara ilişkin Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan İnce, İmamoğlu'nu desteklemediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı adayıyım, niye Ekrem'e destek vereyim? Ben CHP'nin çelişkilerini anlatmaya çalışıyorum. Erken seçim istiyorsun ama kurultayını erteliyorsun. Erdoğan "Kriz var, ben de seçimi erteliyorum" dese ne yapacaksın?" dedi.

"Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada. Onlar kenara çekilsin" diyen İnce, şöyle konuştu:

"Karamollaoğlu, 400 bin oy almış, başrolde geziyor. Akşener, partisinden 1.5 milyon az oy almış, başrolde. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayından 4.5 milyon az oy almış, başrolde. Bana "Kenara çekil" diyorlar. Partimden 4.5 milyon fazla oy almışım. Niye çekiliyorum? Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada. Onlar kenara çekilsin.

İmamoğlu'na gelince... Başarılı bir başkan mı? Başarısız da değil, başarılı da. Kamuoyunda algısı var mı, evet var. Bir albenisi var. "İstanbul'u kaybederiz" diyorlar. "Olur" demiyorum, "olacaksa" diyorum. Tükiye'yi alacaksan İstanbul'u ver.

İnce, 'Millet İttifakı'na katılma arzunuz var mı? sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Biz ikisini birden göndereceğiz. Cumhur'u da Millet'i de. Masaya nasıl oturacaklarını tartışıyorlar daha, bundan sonuç çıkar mı? Eninde sonunda dağılır burası. Masanın neresine kim oturacak... Bu tartışılır mı? Masanın başına CHP oturmalı. Herkese eşit oy olsun... Böyle bir şey olur mu? Bu dağılmaya mahkumdur. Masanın oturma düzeninde anlaşamayanlar tek adayda anlaşamaz."