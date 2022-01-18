18 yaşındaki lise öğrencisi koronadan hayatını kaybetti
Yalova'da 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Ocak 2022 10:41
18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12.sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, Kovid-19 nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Durumu ağırlaşan Gülmez, yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız