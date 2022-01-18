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Kamuda konut sektörü yatırımlarında başı 'afet konutları' çekti

Kamu yatırımları arasında bu yıl "yeni", "devam eden" ve "etüt proje"lerde kullanılmak üzere konut sektörüne 789 milyon 273 bin lira ayrıldı- Konut yatırımlarında en fazla ödenek 454 milyon 223 bin lira ile AFAD'ın olurken, bunun330 milyon 223 bin lirası devam eden afet konutu projelerine aktarılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 11:08
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Kamuda konut sektörü yatırımlarında başı 'afet konutları' çekti

Kamuda bu yıl konut sektöründe 72 proje için ayrılan 789 milyon 273 bin lira yatırımın 454 milyon 223 bin lirasını AFAD kullanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "2022 Yılı Yatırım Programı"nda proje tutarı 1 milyar 795 milyon 34 bin 270 lira olan 72 konut projesi yer alıyor. Bunlar için bu yıl 789 milyon 273 bin lira yatırım yapılacak.

Bunun 306 milyon 343 bin lirası yeni projeler, 482 milyon 332 bin lirası devam eden projeler, 598 bin lirası da etüt projeler için ayrıldı.

Söz konusu konut yatırımları içinde ilk sırayı 454 milyon 223 bin lira ile AFAD aldı.

AFAD, ayrılan bu kaynağın 330 milyon 223 bin lirasını devam eden afet konutu projeleri, 124 milyon lirasını da afet konutu, afet konutu altyapı çalışmaları ile lojman onarımı, etüt proje çalışmaları gibi kalemlerden oluşan yeni projelerin yer aldığı toplam 17 proje için kullanacak.

AFAD'ın bu yıl tamamlanması planlanan projeleri arasında Ankara'da 35, Rize'de 184, Isparta'da 46, Artvin'de 236, Ordu'da 20 ve 24, Zonguldak'ta 96 ve 32 dairelik afet konutları yer alıyor.

- Konut yatırımlarında lojman yapım ve onarımları başı çekiyor

Konut yatırımlarında AFAD'ı 111 milyon 366 bin lira ile çoğunluğu lojman yapımı ve onarılmasında kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 85 milyon liralık yatırım tutarıyla da büyük bir kısmı lojman yapımında kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü takip ediyor.

Konut sektörü yatırımlarının diğer kuruluşlara göre dağılımı ve yatırım tutarlarından bazıları ise şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı 60 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı 35 milyon lira, İçişleri Bakanlığı 17 milyon lira, Adalet Bakanlığı 4 milyon 130 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı 4 milyon lira, Ticaret Bakanlığı 3 milyon 700 bin lira, Gelir İdaresi Başkanlığı 2 milyon 669 bin lira, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2 milyon 339 bin lira."

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