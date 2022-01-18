Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 6 milyon 600 bin lira dolandırmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 ilde telefonla aradıkları 12 kişiyi, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp 6 milyon 600 bin lira dolandıran şebekeyi tespit etti. Şebekeyi 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası deşifre eden polis, 28 şüpheliyi saptadı. Ekipler, savcılığın şüpheliler haklarında yakalama kararı çıkarmasının ardından 14 Ocak sabahı Adana ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında şebeke lideri A.E.'nin de bulunduğu 2'si kadın, 28 şüpheli gözaltına alındı.

1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRILMAKTAN KURTARILDI

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, ağlarına düşürdüğü kişilere "FETÖ'ye yapılan operasyonda bir evden kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz hesaba yatırın. Operasyondan sonra geri vereceğiz" dediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, yaptıkları telefon görüşmelerinde, mağdurlara korkuya kapılmaları için, polis telsizi sesi dinlettikleri de saptandı. Polisin teknik takibi sırasında 6 kişinin, 1 milyon 500 bin lirasının dolandırılmaktan kurtarıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında A.E.'nin de bulunduğu 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı, 5'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.