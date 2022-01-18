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'Pes' dedirten olay! Köprüyü iş makinalarıyla çaldılar

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 1936'da Kirmir Çayı üzerinde inşa edilen ve 44 yıldır atıl olan Gömleksiz Köprüsü, çalındı. İş makineleriyle köprüyü yıkıp, 70 ton demiri tabyalarıyla birlikte kamyonlar ile götürdüğü tespit edilen hurdacı Z.K., yakalanarak tutuklandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Ocak 2022 13:04
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Ankara ile Beypazarı arasındaki yolun Dibecik Mahallesi mevkisinde, Kirmir Çayı üzerinde bulunan köprü, 1936 yılında yapıldı. Betonarme inşa edilen köprü, 42 yıl hizmet verdi. Ankara ve Beypazarı arasında sürücülerin geliş-gidiş olarak kullandığı, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki köprü, 1978 yılında meydana gelen sel felaketinde ağır hasar gördü. Köprünün bazı bölümleri yıkılırken, bazı yerlerinde de derin çatlaklar oluştu. Aynı yıl yeni köprünün yapılıp, devreye girmesiyle eski köprü, atıl kaldı.

JANDARMA ORTAYA ÇIKARDI

44 yıldır atıl olan köprü, yaklaşık 10 gün önce tabyaları ile birlikte çalındı. 2 iş makinesi ile yıkılan köprünün tabyaları, parçalar halinde kamyonlara yüklenip götürüldü. Çevredekiler, köprünün devlet ihalesi ile satıldığını düşünerek ihbarda bulunmazken, birkaç gün sonra jandarmanın fark etmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelenerek yapılan çalışmada, Ankara'da hurdacılık yapan Z.K. tarafından köprünün çalındığı tespit edildi. Z.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KÖPRÜ DEMİRLERİ İÇİN CİMER'E BAŞVURMUŞ

Z.K.'nin, atıl durumdaki köprünün demirlerini almak için CİMER'e başvuruda bulunduğu, olumsuz yanıt almasına rağmen 2 iş makinesi kiralayıp, köprüyü yıkarak, kamyonlarla parçalar halinde Ankara'daki hurdacılar sitesine götürdüğü ve burada parçalayıp, 70 ton demir elde ettiği belirlendi. Köprü demirlerinin değerinin, 500 bin TL olduğu belirtildi.

Köprünün yıkım ve tahliye çalışmasının 4 gün sürdüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Köprünün parçalanması ve tahliyesinde çalışanların da ifadelerine başvuruldu.

'RESMİ YIKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK'

Yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışan Özcan Güler, köprüdeki çalışmayı gördüğünü; ancak Z.K.'nin ve çalışanların rahat tavırları nedeniyle şüphelenmediklerini, resmi yıkım olduğunu düşündüklerini söyledi.

Güler, "Biz burayı ihaleyle aldılar, yıkıyorlar, değerlendirecekler, diye düşündük ama sonradan öğrendik ki köprüyü çalmışlar. İş makineleri sürekli çalıştı. Kimse şüphelenmedi. 5-6 gün sürdü. Aldılar götürdüler. Biz de daha sonra jandarmanın tahkikatıyla öğrendik" diye konuştu.

Bölgedeki iş yerine ait depoda bekçi olarak görev yapan Cemalettin Çakıroğlu ise "Karayolları çalışma yapıyor, sandık. 4-5 gün çalıştılar. Kepçe çalışıyordu. Hiç bu tarafa gelmediler. Kimler olduğunu da hiç görmedik" dedi.

Öte yandan Gömleksiz Köprüsü'nün tescilli yapı olmadığı öğrenild

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