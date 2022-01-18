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Hem öğretmen hem hizmetli...okulu sıcak yuvaya dönüştürdü

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Aşağı Yağmurlu Köyü İlkokulunda öğretmenliğe adım atan Emine Yılmaz, 2 yıl içerisinde hazırladığı proje ve yaptığı çalışmalarla okulun çehresini değiştirdi, öğrencilerine bir çok imkanın sunulmasını sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 13:40
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Hem öğretmen hem hizmetli...okulu sıcak yuvaya dönüştürdü

Ailesiyle Muğla'da yaşayan ve aslen Mardinli olan 26 yaşındaki Emine Yılmaz'ın ataması, 2020'de ilk görev yeri Karlıova ilçesine bağlı 1800 rakımlı Aşağı Yağmurlu Köyü İlkokuluna yapıldı.

İlk görev yerindeki okulun birçok eksiğinin karşılanması için kolları sıvayan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle sıvaları dökülen okulun bakım ve onarımını yaptırdı.

Sosyal ve teknolojik ihtiyaçların karşılanabilmesi için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunmak üzere "Yediden Yetmişe Herkes için Eğitim, Kültür ve Sanat" projesini hazırlayan Yılmaz'ın projesinin onaylanmasıyla çeşitli atölyelerin malzemeleri okula gönderildi.

HER SABAH SOBA YAKARAK SINIFI HAZIRLIYOR

Sınıfın zeminine halı döşeyip, öğrencilerine ukulele, gitar ve farklı akıl oyunlarını sunan Yılmaz, hızlı ve kablosuz internet sistemiyle birleştirilmiş sınıftaki 9 öğrencisine hizmet veriyor.

Eşiyle ilçe merkezine yerleşen Yılmaz, kış aylarında kar ve tipide her gün 40 kilometrelik yolu kat ettikten sonra okuluna ulaşıyor

Yılmaz, gündüz saatlerinde sıcaklığın sıfırın altında 15'lere kadar düştüğü köyde, sobayı yakmak için 1 metre seviyesini aşan karda yürüyerek odunları kovayla sınıfa taşıyor. "Benim akıllı çocuklarım" dediği öğrencileri gelmeden sobayı yakarak sınıfının ısınmasını sağlayan Yılmaz, 1, 2, ve 4. sınıf öğrencilerini sevgiyle karşılıyor.

Öğrencileriyle sobanın etrafında armut minderlerin üzerinde kitap okuma etkinliği yapan, bowling ve akıl oyunları oynayan Yılmaz, ukulele eşliğinde şarkılar söyleyerek onların güzel vakit geçirmesini sağlıyor.

OKULUN MÜDÜRÜ, ÖĞRETMENİ VE HİZMETLİSİ

Yılmaz, göreve başladığından bu yana bir sürü "iyi ki" biriktirdiğini, her gün eve döndüğünde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mesleğini böyle bir köy okulunda yapmasının kendisine büyük tecrübe kazandırdığını aktaran Yılmaz, okulun müdürü, öğretmeni ve hizmetlisi olduğunu belirtti.

Okulda göreve başlar başlamaz ihtiyaçları belirlediğini anlatan Yılmaz, velileri ziyaret ettiğini, veli ve öğrencilerinin desteğiyle okulu güzelleştirdiklerini kaydetti.

Okula girer girmez, öğrenci olsaydım nasıl bir okulda okumak isterdim diye düşündüm. Bunu hayal ederek çalışmalara başladım" diyen Yılmaz, öğrencilerini iyi insan olmaları yönünde yetiştirmeye çalıştığını dile getirdi.

Öğrencilerin çok azimli olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çocukların gözlerindeki isteği, umudu gördüğüm zaman çektiğim sıkıntılar bir anda kayboluyor. Kapıya adım attığım an geleceğe adım attığımı düşünüyorum. Okulda aslında geleceği doğru yürüyoruz. Ben de çocuklardan birçok şey öğreniyorum. Coğrafya kader olabiliyor ama o kadere teslim olmamak gerek. Kaderi irademizle şekillendirebiliriz."

Projesinin kabul edilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Yılmaz, çocuklara sürpriz yaparak sınıfı rengarenk minderlerle düzenlediğini, öğrencilerin sınıfın yeni halini görünce çok şaşırdığını kaydetti.

Zorlu koşullarda görev yaptığını dile getiren Yılmaz, "Ülkemizin birçok yerinde bu zorlu koşullar mevcut. Ama biz inandığımız yolda yürüyorsak önümüze çıkan her engeli bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü bu engeller bize aynı zamanda deneyim ve tecrübe sağlıyor" ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Sadi Aslım da daha önce okullarında çeşitli sıkıntıların bulunduğunu anlatarak, öğretmen Yılmaz'ın yeni eşyalar ve oyun malzemeleri getirdiğini söyledi.

Okulu çok sevdiğini ve eve gitmek istemediğini anlatan Aslım, öğretmenini çok sevdiğini belirtti.

KAPAT [X]

10 yaşındaki Esmanur Öztürk ise okula ilk başladığında çok şaşırdığını belirterek, "Emine öğretmenimiz bize ukulele çaldırdı. Ona çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda" dedi.

4. sınıf öğrencisi Bünyamin Turgut da öğretmeninin desteğiyle derslerinde başarılı olduğunu aktararak, "Öğretmenimiz çabaladı, bize her şeyi öğretti ve çalışkan olduk. Bilmediğimiz birçok oyunu ve ukuleleyi öğretti" diye konuştu.

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