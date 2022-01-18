Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI İÇİN YETERLİ KADRONUN ONAYLANMASINI BEKLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) personeline Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı açılmasının önünü açan kanuni düzenleme 10.07.2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun maddesinde 5 yıl içerisinde 2 defa Kurum içi Uzmanlık Sınavının yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Bakanlık makamının 03.07.2020 tarihli ve 137653 sayılı olurları ile yürürlüğe konulmuş olmasına rağmen halen açılacak sınava ilişkin kadro sayısı ve sınav tarihi belirsizliğini korumaktadır.

Büyük bir özveriyle çalışan, daima ülkesine katma değer sağlayan, sayısız mevzuatın uygulayıcısı, ciddi personel eksikliğine rağmen gecesini gündüzüne katan biz Milli Emlak Personeli, Kurum içi Uzmanlığın yasalaşmasının üzerinden iki buçuk yıl geçmesine rağmen, halen Uzmanlık sınavı için Cumhurbaşkanlığından gerekli kadro ihdasını beklemektedir.

Yine aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 5 yıl içinde yapılacak olan ilk sınav ilanında Kurum İçi Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı için 1500 kişilik kadronun 20 Mart 2022 tarihinde, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Kurum İçi Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı için 1500 kişilik kadronun 26 Mart 2022 tarihinde yazılı sınav ilanı yayınlanmış bulunmaktadır.