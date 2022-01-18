Kılıçdaroğlu: Zorunlu olmadıkça ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım

Dokuz ilde kar nedeniyle yeni tatil kararı alındı
Dokuz ilde kar nedeniyle yeni tatil kararı alındı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Hastalarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Cerrah gözaltına alındı
Hastalarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Cerrah gözaltına alındı
Tüketiciyi birçok alanda koruyacak yeni düzenleme yolda
Tüketiciyi birçok alanda koruyacak yeni düzenleme yolda
Hem öğretmen hem hizmetli...Okulu sıcak yuvaya dönüştürdü
Hem öğretmen hem hizmetli...Okulu sıcak yuvaya dönüştürdü
Sadi-i Şirazi'den yöneticilere şiirli nasihat!
Sadi-i Şirazi'den yöneticilere şiirli nasihat!
Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
100 TL 'Kur Korumalı TL Mevduatı' hesabında 1 yılda ne kadar olur?
100 TL 'Kur Korumalı TL Mevduatı' hesabında 1 yılda ne kadar olur?
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Erdoğan'dan memur alımında mülakat açıklaması
Erdoğan'dan memur alımında mülakat açıklaması
TFF karar verdi...Süper Lig'in adı değişti
TFF karar verdi...Süper Lig'in adı değişti
Motorine bu gece 52 kuruş zam gelecek
Motorine bu gece 52 kuruş zam gelecek
Adliye önünde polise bıçakla saldırdı...Soruşturma başlatıldı
Adliye önünde polise bıçakla saldırdı...Soruşturma başlatıldı
'KHK'lıları savundukları kadar polis, jandarma ve bekçimizi sahiplenmediler'
'KHK'lıları savundukları kadar polis, jandarma ve bekçimizi sahiplenmediler'
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bürokrasi ile imtihanı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bürokrasi ile imtihanı
Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısını açıkladı
Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısını açıkladı
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil!
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil!
Asgari ücrete yapılan zam sitelerin aidat giderlerini arttırdı
Asgari ücrete yapılan zam sitelerin aidat giderlerini arttırdı
Altının gram fiyatı yükselişte, 788 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı yükselişte, 788 liradan işlem görüyor
Bakan Özer'in çok önemsediği MESEM'lerde karne verilemiyor
Bakan Özer'in çok önemsediği MESEM'lerde karne verilemiyor
Selçuk Bayraktar'dan kendisini hedef alan profesöre tepki
Selçuk Bayraktar'dan kendisini hedef alan profesöre tepki
Kardan kapanan yolların açılması için 112'ye asılsız hasta ihbarları yağdı
Kardan kapanan yolların açılması için 112'ye asılsız hasta ihbarları yağdı
Etin alım fiyatına zam...Tüketiciye yansıyacak
Etin alım fiyatına zam...Tüketiciye yansıyacak
İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme
İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme
Adrese teslim kadro ilanı iptal edildi
Adrese teslim kadro ilanı iptal edildi
Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak
Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak
Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL'ye kadar katkı
Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL'ye kadar katkı
Tüketiciler için yeni düzenleme: Ceza ödemeden sözleşme feshedilecek!
Tüketiciler için yeni düzenleme: Ceza ödemeden sözleşme feshedilecek!
Kayseri'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu: Zorunlu olmadıkça ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gittiğim hiçbir yerde zorunlu olmadıkça ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım. Samimi şekilde 'Ben buraya barışmaya, helalleşmeye geldim.' diyeceğim." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 16:03
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 5 puan düşürdüğünü hatırlatarak "Vatandaş sanıyor ki 'Merkez Bankasında faiz düştü, bütün bankalarda faiz düştü.' Tam bir aldatmaca." dedi.

2 yıl vadeli devlet iç borçlanma tahvilinin yüzde 17'den yüzde 24'e, 5 yıllık devlet iç borçlanma tahvilinin yüzde 17'den yüzde 26'ya çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hani faiz düşmüştü, devlet daha az faiz ödeyecekti? Hani nas vardı, hani faiz haramdı?" sorusunu yöneltti.

İhtiyaç kredisinin yüzde 23'ten yüzde 29'a çıktığını aktaran Kılıçdaroğlu, kredili mevduat faizinin yüzde 24'ten yüzde 26'ya, taşıt kredisinin yüzde 21'den yüzde 26'ya, konut kredisinin yüzde 17,48'den yüzde 17,89'a, ticari kredinin ise yüzde 21'den yüzde 24'e yükseldiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, AK Parti veya MHP'ye sempati duyanların "Böyle bir şey yok, faiz düştü. Kılıçdaroğlu'nun dünyadan haberi bile yok." diyebileceğini ifade ederek "Onlardan tek ricam var, en yakın bankaya gitsinler, 'Ben bu krediyi çekmek istiyorum. Eylüldeki faiz neydi şimdiki faiz ne? Faiz arttı mı artmadı mı?' desinler. Devleti deneme tahtasına çevirir, daha sonra da Hazineden büyük paraları bir avuç kişiye tahsis ederseniz, en büyük servet transferini yaparsanız yoksulluk artar. Türkiye'de gelinen nokta bu." değerlendirmesini yaptı.

- "Hazine tamtakır"

TCMB'nin, nisanda yapacağı olağan genel kurulunu şubata aldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Takvim yılı sonunda, 'Merkez Bankası 60 milyar lira kar etti.' diye bir hesap yapmışlardı. Hazine tamtakır. 60 milyar lirayı nasıl ödeyecekler? Genel kurulu erkene aldılar. Erken genel kurulu yapıp 60 milyar lira Hazineye verecekler. 60 milyar lira Türkiye Cumhuriyeti için büyük para değil, önemli olan 60 milyar liraya muhtaç hale gelen bir Hazinedir. Türkiye'nin bu noktaya getirilmiş olmasıdır. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, bunların tamamı akılcı politikalarla çözülür." ifadelerini kullandı.

- "Kılıçdaroğlu akılcı politikalar üretiyor"

"Şanlıurfalı çiftçilere elektriği bedava vereceği" sözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu tabii birilerini çok rahatsız etmiş, Şanlıurfa'daki taşlık araziye enerji sistemi kuracakmış, belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen elektriği çiftçiye bedava verecekmiş. Dünyadan haberi yok. En azından kendi belediyesi şu anda Şanlıurfa Akçakale'de güneş enerjisinden elektrik üretecek. Çalışıyorlar şu anda ama haberi yok. Tek şeyi, Kılıçdaroğlu bunu söyledi ya ben de mutlaka aksini söylemeliyim. Ama Kılıçdaroğlu akılcı politikalar üretiyor, öyle havadan atma değil. Her bir sözün mutlaka altyapısı var, her bir projenin mutlaka danışanları var. Yalnızca iş dünyasından değil, bürokratik dünyadan da önemli insanlarla konuşuruz."

Şanlıurfalılara seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verdiğinizde göreceksiniz, yapacağımız yatırımın tutarı 1 milyar 524 milyon 57 bin 906 dolar. Bu yatırımı yapacağız. Orada güneş tarlaları, mükemmel tarlalar olacak. Allah'ın verdiği güneşten elektrik elde edeceğiz ve bunu çiftçiye bedava vereceğiz. Yatırımın gerçekleşme süresi 3 yıl. Gerekli alan 35 milyon 170 bin 567 metrekare. Projenin yıllık getirisi 519 milyon dolar, amorti süresi 5 yıl, yatırım ömrü 10 yılı çok verimli, 20 yıl. Onlar bunu düşünüyor mu? Düşünemez. Çünkü buradan malı götürecek bir şey yok. Malı götüremiyor. Taşlık arazi, nasıl malı götürsün? Şanlıurfalı çiftçilere sözümüzdür, bir yere yazsınlar, güneş tarlalarını kuracağız. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bedava, bedava, bedava vereceğiz. Yalnızca güneş tarlaları kurmayacağız, aynı zamanda oradan elde edilen tarım ürünü var, fabrikalar da kuracağız. İşsizliği önleyeceğiz. En yoğun işsizliğin, genç nüfusun en yoğun olduğu yer Şanlıurfa. Şanlıurfa'yı gerçek anlamda Şanlıurfa yapacağız, şanlı olacak orası, görecekler."

- "Milyonlar giderek yoksullaşıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi sisli ve puslu hale getirdiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bu karanlıktan onu konuşarak çıkamayız. Düşündüm ki artık Erdoğan'ı konuşmanın pek anlamı yok. Ülkeyi öyle bir hale getirdi ki artık sadece kendisini konuşmanın hiçbir anlamı kalmadı. Tüm problemlerin kaynağı kendisi ama sadece kendisini konuşarak yol alamayız. Çünkü mesele Erdoğan değil, mesele Türkiye. Türkiye'nin hayalleri öldü, geleceği için hepimiz korkuyoruz ve ciddi endişe içindeyiz. Gittiğimiz bütün sahada bunu görüyoruz. Ailemiz, evlatlarımız, onların geleceği için korkuyoruz, endişe içindeyiz." görüşünü savundu.

Türkiye'nin nimetlerinden seçkin bir azınlık dışında kimsenin yararlanamadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Bütün kaynak sürekli olarak seçkin bir azınlığa aktarılıyor ve milyonlar giderek yoksullaşıyor. Gönlü yaralı genç nesiller, mutsuz gençler, genç nesiller oluştu. CHP'liler olarak ülkenin ölen hayallerini seyretmeyeceğiz. Bu ülkenin geleceğini düşünerek Erdoğan'a hakkımızın helal olmadığını söylemekten daha çoğunu yapmak zorundayız. Onun en büyük suçu, bitirdiği ekonomi değil aslında, daha büyük suçlar işlediğini biliyoruz. Onun en büyük suçu, bu ülkenin hoşgörüsünü yok etmek oldu. Eskiden komşu komşunun külüne muhtaçtı. Farklı düşünsek farklı kimliklerimiz, inançlarımız, yaşam tarzlarımız olsa bile komşu komşunun külüne muhtaçtı. Hoşgörüyü yok etti. En büyük düşmanlık bu. Artık kendisini bir kenara itip, hoşgörüsüzlüğü azaltmaya yönelik adımlar atmanın zamanı.

Bundan dolayı helalleşme dedim. Bunun için helalleşelim, bir araya gelelim dedim. Bunun için kucaklaşmaya, hoşgörüye, birlik olmaya, beraber olmaya ihtiyacımız var dedim. Helalleşme yolculuğuna başladım ve sürdürüyorum. Hep beraber bu yolculuğu sürdürüyoruz. Amacım, yarın yöneteceğimiz devletin, çeşitliliğiyle gurur duyacağımızı ve kapsayıcı olacağımızı halkımıza anlatmak. Zenginliğimizi halkımıza anlatmak. Farklılıklarımızı düşmanlık olarak değil, zenginlik olarak görmek ve bu zenginliği herkese anlatmak. Gittiğim hiçbir yerde zorunlu olmadıkça ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım. Samimi şekilde 'Ben buraya barışmaya, helalleşmeye geldim' diyeceğim ve hep beraber diyeceğiz."

- "Ülke hiçbir zaman bu kadar adaletsiz olmadı"

Türkiye'nin hiçbir zaman harika olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Bunu hepimiz biliyoruz ancak bu ülke hiçbir zaman bu kadar adaletsiz de olmadı. Adalet kavramının yerlerde süründüğü bir dönemi hiç ama hiç yaşamadık. Bu ülkede fakir bir ailenin çocuğu, bu ülkenin en iyi okullarında okuyabiliyordu. Bunu da bitirdiler." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, artık Erdoğan'ı konuşmanın bir anlamının olmadığını, nasıl bir adalet sistemi getireceklerini konuşmaları gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın sadece ekonomiyi yok etmediğini, verimliliği de bitirdiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ı konuşacağımıza, ülkenin verimliliğini nasıl yeniden artıracağına yönelik adımlarımızı atma zamanı. Bunu yapmak zorundayız. Bu ülkenin sporu hiç bu kadar niteliksiz hale gelmemişti. Erdoğan'ı konuşacağımıza Atatürk'ün tanımladığı 'zeki, çevik ve ahlaklı sporu ve sporcuyu' konuşmalıyız. Başlamak için bugünden daha iyi bir zaman yok. Başlıyoruz ve kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Koca'dan darp açıklaması
Bakan Koca'dan darp açıklaması
Tüketiciyi birçok alanda koruyacak yeni düzenleme yolda
Tüketiciyi birçok alanda koruyacak yeni düzenleme yolda
FETÖ'nün 'hijyen evleri' soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı
FETÖ'nün 'hijyen evleri' soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Erdoğan'dan faiz açıklaması
Erdoğan'dan faiz açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!
Üniversite personelinin ailesinin sağlık mazeretlerinden dolayı muvafakat verilmemesine yönelik işlemin yürütmesi durduruldu!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!
Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında sözlü sınavlara on kişi yerine üç kişi çağırdı!
Memurların yeni tatil adresi
Memurların yeni tatil adresi
http://www.ipeksoythermal.com.tr/
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları
Okuyucularımızdan bize iletilen sorular çerçevesinde kamu görevlerinde yaşanan sorunları üç başlıkta açıklamaya çalışacağız.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu
Danıştay İDDK, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı.
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!
Malulen emekli olan memurlarla ilgili 5510 sayılı kanun ayrıntısı!
Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir
Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir
Daha önceki yazılarımızda öğretmen alımında yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm getirilmesi gerektiğini detaylarıyla açıklamaya çalışmıştık. Ancak muhalefetin sınavda yaşananları gündeme taşıması acilen bu konunun çözüme kavuşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı
Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı
Danıştay Başkanlığı 1965 yılından bugüne kadar vermiş olduğu tüm içtihadı birleştirme kararlarını web sitesinden yayımladı
AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek
AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek
Anayasa Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde deniz üsteğmen olarak görev yapmakta iken tutuklanan üsteğmenin, tutukluluk süresince maaştan yapılan kesintilere faiz ödenmemesini hak ihlali saydı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Çalınan 'Gorbi' 4 farklı kişiye satılmış
Çalınan 'Gorbi' 4 farklı kişiye satılmış
İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda simitçilik yapan çiftin, doğumundan itibaren besleyip büyüttüğü 3 yaşındaki “Gorbi” isimli köpekleri iki kişi tarafından çalındı. Polis, hırsızları ve köpeği birbirlerinden satın alan dört farklı şahsı yakaladı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (18-22)
Haftanın fırsat ürünleri (18-22)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri