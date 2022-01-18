100 TL 'Kur Korumalı TL Mevduatı' hesabında 1 yılda ne kadar olur?
100 TL 'Kur Korumalı TL Mevduatı' hesabında 1 yılda ne kadar olur?
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
4 ilde kar nedeniyle yeni tatil kararı alındı
4 ilde kar nedeniyle yeni tatil kararı alındı
Erdoğan'dan memur alımında mülakat açıklaması
Erdoğan'dan memur alımında mülakat açıklaması
TFF karar verdi...Süper Lig'in adı değişti
TFF karar verdi...Süper Lig'in adı değişti
Motorine bu gece 52 kuruş zam gelecek
Motorine bu gece 52 kuruş zam gelecek
Adliye önünde polise bıçakla saldırdı...Soruşturma başlatıldı
Adliye önünde polise bıçakla saldırdı...Soruşturma başlatıldı
'KHK'lıları savundukları kadar polis, jandarma ve bekçimizi sahiplenmediler'
'KHK'lıları savundukları kadar polis, jandarma ve bekçimizi sahiplenmediler'
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bürokrasi ile imtihanı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bürokrasi ile imtihanı
Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısını açıkladı
Bakan Koca, hiç aşı olmayanların sayısını açıkladı
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil!
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil!
Asgari ücrete yapılan zam sitelerin aidat giderlerini arttırdı
Asgari ücrete yapılan zam sitelerin aidat giderlerini arttırdı
Altının gram fiyatı yükselişte, 788 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı yükselişte, 788 liradan işlem görüyor
Bakan Özer'in çok önemsediği MESEM'lerde karne verilemiyor
Bakan Özer'in çok önemsediği MESEM'lerde karne verilemiyor
Selçuk Bayraktar'dan kendisini hedef alan profesöre tepki
Selçuk Bayraktar'dan kendisini hedef alan profesöre tepki
Kardan kapanan yolların açılması için 112'ye asılsız hasta ihbarları yağdı
Kardan kapanan yolların açılması için 112'ye asılsız hasta ihbarları yağdı
Etin alım fiyatına zam...Tüketiciye yansıyacak
Etin alım fiyatına zam...Tüketiciye yansıyacak
İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme
İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme
Adrese teslim kadro ilanı iptal edildi
Adrese teslim kadro ilanı iptal edildi
Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak
Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak
Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL'ye kadar katkı
Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL'ye kadar katkı
Tüketiciler için yeni düzenleme: Ceza ödemeden sözleşme feshedilecek!
Tüketiciler için yeni düzenleme: Ceza ödemeden sözleşme feshedilecek!
Kayseri'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi
6 yaşında karar verdi, 24'ünde doktor oldu
6 yaşında karar verdi, 24'ünde doktor oldu
'4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddiası yalanlandı
'4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddiası yalanlandı
Yurt dışında görevli personele kira katkısı belli oldu
Yurt dışında görevli personele kira katkısı belli oldu
Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
Vaka sayıları açıklandı: 64 bin 935 yeni vaka
Vaka sayıları açıklandı: 64 bin 935 yeni vaka
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası

DEVA Partisi Elazığ'ın Kovancılar İlçe Başkanı Adem Sağır, okuduğu şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği iddia edilen Sezen Aksu'ya destek veren Genel Başkanları Ali Babacan'a tepki gösterip partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 14:41
Yazdır
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası

Kovancılar'da DEVA Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Adem Sağır, Genel Başkanları Ali Babacan'ın, son günlerde seslendirdiği şarkıdan dolayı tartışılan Sezen Aksu'ya destek mesajı atmasının ardından olaya tepki göstererek partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adem Sağır, "Dün akşam Genel Başkanımızın twitter üzerinden bir paylaşımı var. Bizler de bu twite duyarsız kalmak istemedik. Çünkü Allah Resulü'nün (Sallallahü aleyhi ve sellem) hak davasını bir karar bilip mücadele eden neferler olarak İslamiyet'e ve ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva annemize yapılan hakarete duyarsız kalamayız, kalmayacağız da. Her gün İslamiyet'e bir saldırı yapılıyor. Biz de insanoğlu olarak Allah-u Teala'ya vereceğimiz hesaplar vardır. Bu hesabı vereceğimiz zaman vicdanlı bir şekilde, onurlu bir şekilde durmalıyız, siyaset için kişiliğimizi ve şahsiyetimizi kaybedip onursuz yaşayacağımıza Allah bize 3 dakika yaşamayı nasip etmesin. Şerefli ve onurlu duruş her zaman bizler için çok önemlidir. Sırf bir yerlere geleceğiz rant elde edeceğiz diye dini bu işlere alet edemeyiz. Bizler bir kez daha buradan söylüyoruz, Hz. Adem benim atamdır Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) benim son peygamberimdir. İmanın şartlarından biri olan peygamberlere iman bugün benim imanımdır. Sizlerden ricam hakkınızı bizlere helal etmenizdir. Elimizden geldiğince partimizi en iyi şekilde temsil ettik, devletimizin bekası bizim için her şeyden üstündür. Devletin bekasını esas bilip ölene kadar devletimiz için mücadele etmeye edeceğiz. Bulunduğum DEVA Partisinden istifa ediyorum" dedi.

Babacan sosyal medya hesabından ne demişti?

Deva Partisi lideri Ali Babacan sosyal medya hesabından; "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir.

Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır.

#SezenAksu'nun hedef alınması kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl bir açıklama yapmıştı?

"Son zamanlarda İslam'ın kutlu elçileri Hz. Adem ve Hz. İsa peygamberlerimize; insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız.

Öncelikle bilinmelidir ki Hz. Adem (a.s.), ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu yönüyle vahye muhatap olmuş; akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de "halife" olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır.

Aynı şekilde Yüce Allah, "Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum, Adem'in durumu gibidir." (Al-i imran, 3/59) buyurarak Hz. İsa'nın yaratılışındaki ilahi kudrete ve onun mucizevi doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhit inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah'ın ezeli hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah, hem Hz. İsa'nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem'in asaletinden ve saygınlığından Kur'an-ı Kerim'de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hz. Meryem, insanlık için iman, haya ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbet anılmıştır.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
FETÖ'nün 'hijyen evleri' soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı
FETÖ'nün 'hijyen evleri' soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu:Şanlıurfalı çiftçilere elektriği bedava vereceğiz
Kılıçdaroğlu:Şanlıurfalı çiftçilere elektriği bedava vereceğiz
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Erdoğan'dan faiz açıklaması
Erdoğan'dan faiz açıklaması
Erdoğan'dan memur alımında mülakat açıklaması
Erdoğan'dan memur alımında mülakat açıklaması
'KHK'lıları savundukları kadar polis, jandarma ve bekçimizi sahiplenmediler'
'KHK'lıları savundukları kadar polis, jandarma ve bekçimizi sahiplenmediler'

Bu Habere Tepkiniz

Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Üniversite personelinin ailesinin sağlık mazeretlerinden dolayı muvafakat verilmemesine yönelik işlemin yürütmesi durduruldu!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında sözlü sınavlara on kişi yerine üç kişi çağırdı!
Memurların yeni tatil adresi

Memurların yeni tatil adresi

http://www.ipeksoythermal.com.tr/
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Okuyucularımızdan bize iletilen sorular çerçevesinde kamu görevlerinde yaşanan sorunları üç başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Danıştay İDDK, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı.
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

Malulen emekli olan memurlarla ilgili 5510 sayılı kanun ayrıntısı!
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir

Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir

Daha önceki yazılarımızda öğretmen alımında yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm getirilmesi gerektiğini detaylarıyla açıklamaya çalışmıştık. Ancak muhalefetin sınavda yaşananları gündeme taşıması acilen bu konunun çözüme kavuşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı

Danıştay Başkanlığı 1965 yılından bugüne kadar vermiş olduğu tüm içtihadı birleştirme kararlarını web sitesinden yayımladı
AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek

AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek

Anayasa Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde deniz üsteğmen olarak görev yapmakta iken tutuklanan üsteğmenin, tutukluluk süresince maaştan yapılan kesintilere faiz ödenmemesini hak ihlali saydı.
Danıştay: Memuriyetten çıkarmada kanaat esas alınamaz

Danıştay: Memuriyetten çıkarmada kanaat esas alınamaz

Danıştay 12. Dairesi, duyuma dayalı ifadeler dikkate alınarak meslekten atılan vaize ilişkin olarak davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Çalınan 'Gorbi' 4 farklı kişiye satılmış

Çalınan 'Gorbi' 4 farklı kişiye satılmış

İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda simitçilik yapan çiftin, doğumundan itibaren besleyip büyüttüğü 3 yaşındaki “Gorbi” isimli köpekleri iki kişi tarafından çalındı. Polis, hırsızları ve köpeği birbirlerinden satın alan dört farklı şahsı yakaladı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (18-22)

Haftanın fırsat ürünleri (18-22)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri