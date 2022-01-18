Hamile hemşireyi tekmeleyen baba ve oğlu tutuklandı
İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen Rıdvan Koçyiğit ve babası Hüseyin Koçyiğit tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Ocak 2022 16:43
Geçtiğimiz pazar günü, hamile hemşire Gülhan D. hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğradı.
Şüphelilerden Rıdvan Koçyiğit, koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı.
Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam etti. Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu. 4 saldırgan ifadelerinin ardından serbest kaldı.
2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİDEN GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Ancak saldırganlardan ikisi hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden gözaltı kararı verildi.
BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüpheliler Rıdvan Koçyiğit ve Hüseyin Koçyiğit tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Baba ve oğlu tutuklandı.Hamile hemşireye saldırı: 4 kişi karnını tekmeledi Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız