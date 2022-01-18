Sadi-i Şirazi'den yöneticilere şiirli nasihat!
Sadi-i Şirazi'den yöneticilere yönelik nasihat olarak kaleme alınmış bir şiiri paylaşacağız.
Halka şefkat göstermeli
- Duydum ki gayet adil meşhur bir sultan varmış,
Kıyafetinin dışı içi gibi astarmış.
- Demişki yakınları bu kıyafet pek çirkin,
N'olur Çin ipeğinden yeni bir kaftan dikin.
- Cevap vermiş hükümdar böylesi bana yeter,
Fazlası gösteriştir, gösterişse pek beter.
- Kendimi süsleyerek tahtı tacı bezemek,
Halktan çok vergi almak onları ezmek demek.
- Süslenecek olursam şayet kadınlar gibi,
Nasıl mağlup ederim düşmanımı rakibi.
- Ben de biliyorum ki ihtiyacım pek çoktur,
Fakat hazine halkın fazlaca yetkim yoktur.
- O yalnız askerin ve silahlanmak için,
Harcayamam katiyen saltanat sürmek için.
- Asker memnun değilse şahından yeterince,
Vatanın hali n'olur başı derde girince.
- Çalınırsa köylünün eşeği hal mi kalır,
Bu durumda hükümdar ne hakla vergi alır?
- Hem eşeği çalınsın hem vergisini versin,
Bu devlet hiç yaşar mı söyle dostum ne dersin.
- Zayıfa yük yüklemek yakışır mı insana,
Karıncanın rızkını yemek yakışmaz sana.
- O halde zulmederek halkı inletme sakın,
Onların bedduası kabule daha yakın.
- Bir bölgeyi barışla almak elbet kabildir,
Hiç kimsenin burnunu kanatmadan oraya gir.
- İnan mertlik hakkiçin nasihatimdir sana,
Değmez şu fani dünya akan bir damla kana.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız