Okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi
Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bir ortaokulun çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Ocak 2022 15:54
Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'ndeki Alemler Ortaokulu'nda kalorifer kazanından çatıya çıkan bacada aşırı ısınma nedeniyle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyüp çatıya sıçrarken öğretmenler, okulda eğitim gören yaklaşık 100 öğrenciyi tahliye etti.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
İhbar üzerine okula itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay okula giderek yetkililerden bilgi aldı.
Çatıda zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız