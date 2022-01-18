FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması sorumlusu yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçundan Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve jandarma mahrem yapılanması sorumlularından Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden ihraç biyolog C.A'nın Kastamonu merkeze bağlı bir köyde bulunduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda C.A. belirlenen adreste gözaltına alındı.