Hastalarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Cerrah gözaltına alındı

Beyin cerrahı olarak görev yapıyordu. Çocuklara ait müstehcen görüntülerin paylaşılması operasyonunda gözaltına alındı. Ancak asıl skandal ele geçirilen dijital materyal incelemelerinde ortaya çıktı.

CNNTÜRK'te yer alan habere göre; İstanbul siber polisi, çocuklara ait müstehcen görüntüleri yayan ve bunun ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bir sosyal medya platformunda kurdukları grupta bu görüntülerin ticaretini yapan 44 şüpheli belirlendi. İstanbul merkezli 22 ilde aralarında doktor, polis ve askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

BİLGİSAYARINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

İstanbul siber polisinin hedefinde, Şanlıurfa'da beyin cerrahı olarak görev yapan beyin cerrahı da vardı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adresinde dijital materyallere el konuldu. 50 yaşındaki şüpheli doktorun cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde, hem çocukların istismarına ait müstehcen görüntüler hem de tedavi ettiği hastalarının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 9'u tutuklandı. Gözaltına alınan doktor ile birlikte 28 şüpheli, adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.