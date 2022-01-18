Samsun'da toplu ulaşıma yüzde 25 zam: Öğrenciye artış yok

Yeni düzenlemeye göre tramvay, otobüs, minibüs ve dolmuş hatlarında seyahat ücreti 1 TL yükseldi. Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri tarafından işletilen hafif raylı sistem ve otobüs hatlarında kişi başı seyahat ücreti artırılırken, öğrenci bilet fiyatlarında artış yapılmadı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'ın başkanlığında gerçekleştirilen UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) komisyon toplantısında toplu taşım ücretleri değerlendirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hizmet veren toplu taşım hatları ve taşımacılık hizmetlerine ilişkin ücret tarifelerinin de görüşüldüğü UKOME toplantısında hafif raylı sistem tramvayları, otobüslere ilişkin terminal, ekspres ve ring hatları, minibüs hatları, N plaka kırsal hatlar, taksi dolmuş hatları, taksiler, havalimanı yolcu taşımacılığı, okul ve öğrenci servis taşımacılığı, kapalı ve açık otoparklar ile teleferiğin ücret tarifeleriyle ilgili kararlar alındı.

Komisyonca yapılan değerlendirmede, tüm toplu taşıma hatlarında tam bilet ücret fiyatlarına yüzde 25 oranında ücret artışı yapıldı. Merkez ilçelerden Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy'de hizmet veren dolmuş ve minibüs hatlarında öğrenci tarifesine 50 kuruş, diğer ilçelerde hizmet veren dolmuş ve minibüs hatlarındaki öğrenci tarifesi ise yüzde 15 artırıldı. Taksi, havalimanı taşımacılığı, okul ve öğrenci servis araçları ve teleferik gibi diğer ulaşım modları ile açık ve kapalı otopark ücret tarifeleri de yüzde 25 oranında yükseltildi.

Büyükşehir öğrenci fiyatlarını değiştirmedi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri tarafından işletilen hafif raylı sistem ve otobüs hatlarında kişi başı seyahat ücreti artırılırken, öğrenci bilet fiyatlarında artış yapılmadı. Son tarife değişikliğine göre ulaşım ücretleri şu şekilde belirlendi. Raylı sistemde tramvaylarında seyahat, 1-12 istasyon arası 3,45 TL, 12-24 istasyon arası 3,75 TL, 24-36 istasyon arası 4,70 TL ve 36-43 istasyon arası 5,00 TL oldu. E1, E3, E4 ve E5 ekspres ile diğer şehir içi otobüs hatların kişi başı ulaşım 4,50 TL'ye çıkarken öğrenciler yine 2.5 TL'ye seyahat edecek. Ring hatlarında ulaşım 3.25 TL'ye çıkarken eskisi gibi öğrencilerden 1.95 TL tahsil edilecek.