Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla eski eşi ve 2 sanığa dava

Şarkıcı Songül Karlı'nın kendisini milyonlarca lira dolandırdığı yönünde şikayet ettiği eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında bulunduğu 3 sanığın 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Sezai Temuroğlu ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Temuroğlu, Metin Yüncü'yü arkadaş ortamında tanıdığını ve avukat E.Ö'nün ofisinde birkaç kez bir araya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Avukat, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde 8-10 dönüm bir yer olduğunu, burayı satışa hazır vaziyete getirip bize satabileceğini söyledi. Satış rakamı gayrimenkulün satışa hazır hale getirildiğinde netleşecekti. Kendisine gerekli imar işlemleri için 170-180 bin lira para verdik. Bu olay 2008 yılında oldu. Verdiğimiz paraya karşılık herhangi bir belge almadık ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen gayrimenkul satışa hazır hale getirilemedi. Parayı geri istedik. Kendisini varlıklı biri zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı."

Paranın karşılığı olarak teminat istediklerini, bunun üzerine Songül Karlı adına satış vekaletnamesini getirdiğini de aktaran sanık Temuroğlu, "Bu gayrimenkulü teminat olarak kullanabilirsiniz, daha sonra imar işleri çözüldüğünde teminatı kaldırırsınız' dedi ancak vekaleti verilen gayrimenkul hisseliydi. Bankalarda kullanamadık. Bunun üzerine tefecilik yaptığını bildiğim 'Uğur' isimli kişiye gayrimenkulün satışını verdim. Daha sonra kendisinden satış karşılığı 200 bin lira para aldım." dedi.

"Uğur" isimli kişinin borçlarını ödediklerinde tapuyu kendilerine geri vereceğini ancak borçlarını ödeyemeyince bu kişinin gayrimenkulü 380 bin liraya sattığını kaydeden Temuroğlu, "Tefeciye 210 bin lira, Metin Yüncü'ye de 170 bin lira verdim. Suçsuzum. Bu olaydan sonra Metin Yüncü ile hiç görüşmedim." ifadelerini kullandı.

Söz alan Temuroğlu'nun avukatı, atılı suçun uzlaşmaya tabii olduğu ve dosyanın bu nedenle uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiğini belirterek, sanığın yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı ise davaya müdahillik taleplerinin olduğunu ve müşteki Songül Karlı'nın bir sonraki duruşmaya gelerek beyanda bulunacağını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki Karlı'nın beyanı ile sanık Metin Yüncü'nün savunmasının bir sonraki celsede alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Sanatçı Songül Karlı'nın, kendisini milyonlarca lira dolandırdıklarına ilişkin eski eşi Metin Yüncü ve bununla bağlantılı 2 kişi hakkında geçen yıl yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü ile Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç'ın, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.