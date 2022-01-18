Kar Payı Avansı Dağıtımı 'iki ay' olarak değiştirildi

Ticaret Bakanlığı, Kar Payı Avansı Dağıtımı'ndan yaptığı değişiklik Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 'bir ay' ibaresi 'iki ay' olarak değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.